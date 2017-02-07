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Карло Анчелотти хочет видеть в "Баварии" Иско, Морату и Хамеса Родригеса
Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти заинтересован в приобретении некоторых футболистов мадридского "Реала". Речь идет о полузащитниках Иско и Хамесе Родригесе, а также о нападающем Альваро Морате, передает "Газета.ru" со ссылкой на Diario Gol.
Сообщается, что Родригес и Мората недовольны тем, что не имеют соответствующей игровой практики. Ранее также появилось информация, что Иско не спешит продлевать контракт с клубом, срок которого истекает летом 2018 года.
Сообщается, что Родригес и Мората недовольны тем, что не имеют соответствующей игровой практики. Ранее также появилось информация, что Иско не спешит продлевать контракт с клубом, срок которого истекает летом 2018 года.
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