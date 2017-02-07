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Карло Анчелотти хочет видеть в "Баварии" Иско, Морату и Хамеса Родригеса

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти заинтересован в приобретении некоторых футболистов мадридского "Реала". Речь идет о полузащитниках Иско и Хамесе Родригесе, а также о нападающем Альваро Морате, передает "Газета.ru" со ссылкой на Diario Gol.

Сообщается, что Родригес и Мората недовольны тем, что не имеют соответствующей игровой практики. Ранее также появилось информация, что Иско не спешит продлевать контракт с клубом, срок которого истекает летом 2018 года.
Теги: Бавария Реал
Сегодня, 11:15
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(1)
№3 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:29) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Fillosoff
Может, он просто опять хочет потренировать Реал??)

smile
Иско вряд-ли из Реала уйдет . Он же вроде говорил " моя мечта " .
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 12:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Может, он просто опять хочет потренировать Реал??)


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:33) #
  • +1
  •  (1)
online

У бАВАРИИ и так состав супер , просто футболистам нужно найти правильное применение.А усиление... не по мешает только для ротации.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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