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Дмитрий Комбаров: было бы здорово выйти на поле против Месси

Защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров рассказал, против кого хотел бы сыграть на международном уровне.

– Станислав Черчесов говорил, что некоторым ребятам нужно восстановиться после Евро. Вы долго переживали после турнира во Франции?

– После Уэльса психологическое состояние оставляло желать лучшего. Нужно было время, чтобы отойти. Вся страна была в негативе, все про это говорили. Не только болельщики, но и на телевидении постоянно слышал о нас, во время КВН и прочих передач. Но это рабочий момент. Мы провалились на Евро и заслужили критику.

– Сборную ругали и после Евро. Поражение от Катара, падение в рейтинге ФИФА. Не считаете, что отношение к сборной пока не изменилось в лучшую сторону?

– Это уже наша задача – сделать так, чтобы люди за нас переживали. Нам неприятно, что вокруг так много негатива. Но это должно мотивировать нас. В сборной много молодежи, ей нужно время. Хорошо, что мы сейчас проводим товарищеские матчи, в которых можно наиграть связи.

– Кстати, против кого лучше играть – середняков или топ-сборных?

– Конечно, против сильных. С ними можешь проверить свой реальный уровень. Читал, что весной мы можем сыграть с Аргентиной. Было бы здорово выйти на поле против Месси. Я готов к этому, да и болельщикам будет интересно посмотреть на такой матч.

Российская газета
Теги: Комбаров Д. Сборная России
Сегодня, 15:43
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(2)
№10 Написал: safonas (Сегодня, 16:16) #
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Цитата: sanyapytilin
Не дай Бог это чудо будет в сборной...
Еще и против Месси, страшно представить.

ну да, ваши игроки феерили на евро...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№9 Написал: vodjanoy. Россия (Сегодня, 16:02) #
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  •  (3)

Цитата: sanyapytilin
Еще и против Месси, страшно представить.

........ что он (Месси) сотворит с Березуцкими???
Регистрация: 26.06.2008
№8 Написал: manatee Москва (Сегодня, 16:01) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Еще и против Месси, страшно представить

Хз, почему он так сказал, но он играл против Месси, первый матч с Барсой даже неплохо 3:2 сыграли.
Регистрация: 16.08.2010
№7 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 16:00) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Конечно, против сильных. С ними можешь проверить свой реальный уровень.
ага, это Катар, Коста-Рика...уровень sunglasses mask


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№6 Написал: vlees (Сегодня, 15:53) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Не дай Бог это чудо будет в сборной...
Еще и против Месси, страшно представить.

Не дай бог в сборной будет щенников,головин и другие победители евро))


Тогда из спарптака и брать некого, кроме Путекова.

Ну и у вас только дзагоев годен для сборной,будем объективны,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:52) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Не дай Бог это чудо будет в сборной...
Еще и против Месси, страшно представить.

Не дай бог в сборной будет щенников,головин и другие победители евро))


Тогда из спарптака и брать некого, кроме Путекова.
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:51) #
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  •  (2)

занимай 1 место в чемпе и будет вам месси
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:51) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Не дай Бог это чудо будет в сборной...
Еще и против Месси, страшно представить.

У нас нет других,все эти чуда и будут в сборной,но по мне главное чтоб в ней не было г-а кокорина.
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: vlees (Сегодня, 15:47) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Не дай Бог это чудо будет в сборной...
Еще и против Месси, страшно представить.

Не дай бог в сборной будет щенников,головин и другие победители евро))
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:45) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Не дай Бог это чудо будет в сборной...
Еще и против Месси, страшно представить.
Регистрация: 6.01.2006
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