Дмитрий Комбаров: было бы здорово выйти на поле против Месси

Защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров рассказал, против кого хотел бы сыграть на международном уровне.– После Уэльса психологическое состояние оставляло желать лучшего. Нужно было время, чтобы отойти. Вся страна была в негативе, все про это говорили. Не только болельщики, но и на телевидении постоянно слышал о нас, во время КВН и прочих передач. Но это рабочий момент. Мы провалились на Евро и заслужили критику.– Это уже наша задача – сделать так, чтобы люди за нас переживали. Нам неприятно, что вокруг так много негатива. Но это должно мотивировать нас. В сборной много молодежи, ей нужно время. Хорошо, что мы сейчас проводим товарищеские матчи, в которых можно наиграть связи.– Конечно, против сильных. С ними можешь проверить свой реальный уровень. Читал, что весной мы можем сыграть с Аргентиной. Было бы здорово выйти на поле против Месси. Я готов к этому, да и болельщикам будет интересно посмотреть на такой матч.