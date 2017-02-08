СМИ: Филипп Лам не станет спортдиректором "Баварии" после завершения карьеры

Капитан "Баварии" Филипп Лам решил завершить игровую карьеру после окончания текущего сезона, утверждает Sport Bild.33-летний футболист уже уведомил руководство клуба о своем решении. Также Лам отклонил предложение занять кресло спортивного директора команды.Контракт Лама с "Баварией" действует до конца сезона-2017/18.