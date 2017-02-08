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Виталий Дьяков отправился с "Динамо" на третий сбор команды

"Динамо" приступило к выполнению программы на третьем зимнем сборе в Турции.

Всего в расположении бело-голубых 27 футболистов. К тем, кто работал на предыдущем сборе, добавился Виталий Дьяков, который расторг договор аренды с "Томью".

С?остав "Динамо": Шунин, Нарубин, Лещук, Уилкшир, Морозов, Козлов, С.Терехов, Белоруков, Дьяков, Калугин, Хольмен, Рыков, Катрич, Ташаев, Маркелов, Темников, А.Терехов, Сапета, Сарамутин, Соснин, Кузьмин, Зотов, Панченко, Погребняк, Обольский, Луценко и Бечирай.

ФК "Динамо" Москва
Теги: Динамо Дьяков
Сегодня, 03:10
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