Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Барселоне" и "Реалу" интересен 18-летний хавбек "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Тимоти Тилльманн попал в сферу интересов "Реала" и "Барселоны", передает Мarca.

Сообщается, что каталонцы уже имели контакт с представителем 18-летнего игрока. Контракт Тилльманна с мюнхенцами истекает летом 2018 года.
Теги: Барселона Реал Бавария
Сегодня, 09:49
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.