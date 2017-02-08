"Барселоне" и "Реалу" интересен 18-летний хавбек "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Тимоти Тилльманн попал в сферу интересов "Реала" и "Барселоны", передает Мarca.



Сообщается, что каталонцы уже имели контакт с представителем 18-летнего игрока. Контракт Тилльманна с мюнхенцами истекает летом 2018 года.