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В "Баварии" удивлены заявлением Филиппа Лама о завершении карьеры
В "Баварии" оказались удивлены заявлению капитана Филиппа Лама, который решил сам объявить о своей дальнейшей судьбе.
"Бавария" удивлена действиями Филиппа Лама и его агента. Ули Хёнесс и я вели с Филиппом в последние месяцы открытые, интенсивные и конструктивные переговоры о его возможной работе в руководстве клуба. В конце прошлой недели он сообщил нам, что в данный момент он не готов согласиться на должность спортивного директора, а также хочет в конце сезона досрочно расторгнуть контракт, действующий до 30 июня 2018 года.
До вчерашнего дня мы исходили из того, что "Бавария" и Филипп Лам сделают совместное заявление по этому поводу.
Филипп Лам более десятилетия является важным игроком "Баварии". Мы уверены, что наш капитан полностью сосредоточен на предстоящих сложных задачах, которые стоят перед командой в чемпионате Германии, Лиге Чемпионов и Кубке Германии. Мы подчеркиваем, что двери в "Баварии" для Филиппа всегда открыты", - такое сообщение опубликовано на официальном сайте мюнхенцев от лица председателя правления "Баварии" Карла-Хайнца Румменигге.
"Бавария" удивлена действиями Филиппа Лама и его агента. Ули Хёнесс и я вели с Филиппом в последние месяцы открытые, интенсивные и конструктивные переговоры о его возможной работе в руководстве клуба. В конце прошлой недели он сообщил нам, что в данный момент он не готов согласиться на должность спортивного директора, а также хочет в конце сезона досрочно расторгнуть контракт, действующий до 30 июня 2018 года.
До вчерашнего дня мы исходили из того, что "Бавария" и Филипп Лам сделают совместное заявление по этому поводу.
Филипп Лам более десятилетия является важным игроком "Баварии". Мы уверены, что наш капитан полностью сосредоточен на предстоящих сложных задачах, которые стоят перед командой в чемпионате Германии, Лиге Чемпионов и Кубке Германии. Мы подчеркиваем, что двери в "Баварии" для Филиппа всегда открыты", - такое сообщение опубликовано на официальном сайте мюнхенцев от лица председателя правления "Баварии" Карла-Хайнца Румменигге.
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