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"Бавария": всего наилучшего, Тимо!

"Бавария" на своей странице в Instagram поздравила своего экс-полузащитника Анатолия Тимощука с завершением игровой карьеры.

"Победитель Лиги чемпионов в составе "Баварии" Анатолий Тимощук повесил бутсы на гвоздь. Всего наилучшего, Тимо", - говорится в сообщении.
Теги: Тимощук Бавария
Сегодня, 10:25
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