"Бавария": всего наилучшего, Тимо!

"Бавария" на своей странице в Instagram поздравила своего экс-полузащитника Анатолия Тимощука с завершением игровой карьеры.



"Победитель Лиги чемпионов в составе "Баварии" Анатолий Тимощук повесил бутсы на гвоздь. Всего наилучшего, Тимо", - говорится в сообщении.