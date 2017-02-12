Карло Анчелотти: мы бились изо всех сил и одержали важную победу

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти дал свою оценку матчу с "Ингольштадтом" (2:0) в рамках 20-го тура чемпионата Германии.



"Мы бились изо всех сил и одержали важную победу. Во втором тайме мы приложили максимум стараний и в итоге были вознаграждены.



"Ингольштадт" хорошо оборонялся, но нам все равно удалось победить. Мы показали настоящий характер", - цитирует Анчелотти официальный сайт мюнхенцев.