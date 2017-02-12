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Карло Анчелотти: мы бились изо всех сил и одержали важную победу

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти дал свою оценку матчу с "Ингольштадтом" (2:0) в рамках 20-го тура чемпионата Германии.

"Мы бились изо всех сил и одержали важную победу. Во втором тайме мы приложили максимум стараний и в итоге были вознаграждены.

"Ингольштадт" хорошо оборонялся, но нам все равно удалось победить. Мы показали настоящий характер", - цитирует Анчелотти официальный сайт мюнхенцев.
Теги: Анчелотти Бавария
Сегодня, 00:36
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