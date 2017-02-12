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Арьен Роббен: тренер "Ингольштадта" - молодец

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен высказал мнение о сопернике мюнхенцев по матчу 20-го тура Бундеслиги - "Ингольштадте" (2:0).

"Тренер "Ингольштадта" - молодец. Его команда играла великолепно. Я понимаю их, всегда очень обидно пропускать на последних минутах", - цитирует Роббена официальный сайт "Баварии".
Теги: Роббен Бавария
Сегодня, 02:52
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