Арьен Роббен: тренер "Ингольштадта" - молодец

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен высказал мнение о сопернике мюнхенцев по матчу 20-го тура Бундеслиги - "Ингольштадте" (2:0).



"Тренер "Ингольштадта" - молодец. Его команда играла великолепно. Я понимаю их, всегда очень обидно пропускать на последних минутах", - цитирует Роббена официальный сайт "Баварии".