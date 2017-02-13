Оливер Кан может стать спортивным директором "Баварии"

Болельщики "Баварии" хотят, чтобы пост спортивного директора клуба занял экс-голкипер Оливер Кан, сообщает Tz.



Напомним, что планировалось утвердить на этот пост кандидатуру нынешнего капитана мюнхенцев Филиппа Лама, завершающего летом карьеру, однако он предложение руководства не принял.