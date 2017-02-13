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16:01
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
12:59
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (30)
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (30)
Оливер Кан может стать спортивным директором "Баварии"
Болельщики "Баварии" хотят, чтобы пост спортивного директора клуба занял экс-голкипер Оливер Кан, сообщает Tz.
Напомним, что планировалось утвердить на этот пост кандидатуру нынешнего капитана мюнхенцев Филиппа Лама, завершающего летом карьеру, однако он предложение руководства не принял.
Напомним, что планировалось утвердить на этот пост кандидатуру нынешнего капитана мюнхенцев Филиппа Лама, завершающего летом карьеру, однако он предложение руководства не принял.
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