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Оливер Кан может стать спортивным директором "Баварии"

Болельщики "Баварии" хотят, чтобы пост спортивного директора клуба занял экс-голкипер Оливер Кан, сообщает Tz.

Напомним, что планировалось утвердить на этот пост кандидатуру нынешнего капитана мюнхенцев Филиппа Лама, завершающего летом карьеру, однако он предложение руководства не принял.
Теги: Кан Бавария
Сегодня, 18:20
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№1 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 19:43) #
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Болеет за:
«Динамо» М
то лам,то кан..определитесь уж что ли..
Регистрация: 13.04.2016
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