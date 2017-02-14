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"Манчестер Юнайтед" был готов заплатить за Томаса Мюллера 100 млн евро

"Манчестер Юнайтед" предлагал 100 миллионов евро за нападающего мюнхенской "Баварии" Томаса Мюллера.

"Действительно, были такие разговоры. Потом пришел факс из Англии. Но мы продажу Мюллера даже не обсуждали. Если игрок нам подходит, было бы глупо дать ему краткосрочную перспективу в виде рекордной прибыли и расслабить его", - заявил финансовый директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрессен в интервью Bild.
Теги: Мюллер Бавария Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:20
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№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
МЮ, как спартак бесится, хочет вернуть себя на лидирующие позиции. Только делает это с присущим этой великой команде размахом, а свиньи в Анжи побираются.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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