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Карло Анчелотти: нам нужно постараться осложнить жизнь "Арсеналу" на поле

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти поделился ожиданиями перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала".

"Для победы в Лиге чемпионов нужны характер и удача, но в первую очередь необходимо мужество. Мы не будем о думать о том, лишь бы не пропустить. Хотим контролировать мяч. У "Арсенала" быстрые футболисты, которые хорошо действуют на контратаках.

Арсен Венгер - опытный специалист. У него свой стиль, его команда показывает отличный футбол. Я отношусь к нему с большим уважением. Нам нужно постараться осложнить жизнь "Арсеналу" на поле", - приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.
Теги: Анчелотти Венгер Арсенал Бавария
Сегодня, 22:15
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