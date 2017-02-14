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Карло Анчелотти: нам нужно постараться осложнить жизнь "Арсеналу" на поле
Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти поделился ожиданиями перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала".
"Для победы в Лиге чемпионов нужны характер и удача, но в первую очередь необходимо мужество. Мы не будем о думать о том, лишь бы не пропустить. Хотим контролировать мяч. У "Арсенала" быстрые футболисты, которые хорошо действуют на контратаках.
Арсен Венгер - опытный специалист. У него свой стиль, его команда показывает отличный футбол. Я отношусь к нему с большим уважением. Нам нужно постараться осложнить жизнь "Арсеналу" на поле", - приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.
"Для победы в Лиге чемпионов нужны характер и удача, но в первую очередь необходимо мужество. Мы не будем о думать о том, лишь бы не пропустить. Хотим контролировать мяч. У "Арсенала" быстрые футболисты, которые хорошо действуют на контратаках.
Арсен Венгер - опытный специалист. У него свой стиль, его команда показывает отличный футбол. Я отношусь к нему с большим уважением. Нам нужно постараться осложнить жизнь "Арсеналу" на поле", - приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.
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