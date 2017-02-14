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Хаби Алонсо может сыграть с "Арсеналом"

Полузащитника "Баварии" Хаби Алонсо восстановился от травмы колена и сегодня занимался в общей группе, сообщает официальный сайт УЕФА.

Таким образом, Франк Рибери и Жером Боатенг - единственные игроки, на которых Карло Анчелотти не сможет рассчитывать в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Арсеналом".
Теги: Алонсо Бавария
Сегодня, 22:19
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