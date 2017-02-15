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Дмитрий Комбаров: нагрузки у Карреры просто огромные

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о работе на сборах под руководством Массимо Карреры.

"Мы тактические упражнения делаем в очень медленном темпе - там происходят перестроения, все повторяется, закрепляется. Можно назвать "водит за руку"? Наверное, да, но прямого контакта нет. Потом все это оттачивается в динамике, мы понимаем, кому куда бежать, кого где страховать. Есть уверенность.

Нагрузки у Карреры просто огромные: и на первом сборе, и сейчас. Иногда, как в детстве, еле до кровати доходишь. Мы бегаем разные отрезки, которые с другими тренерами не использовались. Надеюсь, все это пойдет в плюс", - цитирует Комбарова "Чемпионат".
Теги: Комбаров Д. Каррера Спартак
Сегодня, 12:24
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№8 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:42) #
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online

Цитата: zenit47
Кстати что то уже и Глушака с позитивным настроем не слышно, да и другие молчат что они семья)

соскучился по нашей семье? переходи к нам
Регистрация: 7.12.2016
№7 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 12:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
по полю еле ползали с рубином


Замедленная мышечная "реакция" на фоне больших нагрузок. Несколько лет назад я ещё играл воротником в мини, и в первых игр порхал как бабочка, как говорили коллеги "чудеса творил". Где то на 3-й день с ужасом обнаружил, что мозгами и глазами реагирую хорошо, а мышцы отвечают с задержкой. Только через неделю вернулась мышечная реакция. Так и с Рубином-опережали нас на долю секунды. Будем надеяться на профессионализм Массимо, шо к 5 марта лёгкость вернётся.
Регистрация: 18.02.2012
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Кстати что то уже и Глушака с позитивным настроем не слышно, да и другие молчат что они семья)

так везде же сашка ака убьюворобьёв кержакофф заполонил эфир. вылизывает очко цыгану. чё та не помогает, ждем гавна, в его стиле)


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Кстати что то уже и Глушака с позитивным настроем не слышно, да и другие молчат что они семья)
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:36) #
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online

а это для того, чтоб цску еще раз чпокнуть blush
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
вот и ответ, почему по полю еле ползали с рубином

ага, просто им дали наконец то нормальные нагрузки для профессиональных футболистов. теперь главное чтобы не обосрались и не решили слить Карреру. а то жили себе в удовольствие, а тут пахать заставляют
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 12:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Начали сильно, забили, потом пешком...
Регистрация: 27.04.2009
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
вот и ответ, почему по полю еле ползали с рубином


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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