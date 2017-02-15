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"Бавария" и "Арсенал" назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Баварии" и "Арсенала" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Бавария": Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Хаби Алонсо, Видаль, Роббен, Тьяго, Коста, Левандовски.

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мустафи, Косельни, Гиббз, Коклен, Джака, Окслейд-Чемберлен, Озил, Санчес, Жиру.
Теги: Бавария Арсенал
Сегодня, 22:39
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