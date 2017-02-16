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Арьен Роббен признан лучшим игроком матча "Бавария" - "Арсенал"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен признан лучшим игроком прошедшего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Арсеналом" по версии УЕФА.

Игра, прошедшая в Мюнхене завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Роббен забил первый гол в матче дольним ударом в девятку.
Теги: Роббен Бавария
Сегодня, 02:37
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