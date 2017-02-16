This is not Spartaaa! «Ростов» разорвал пражских обидчиков «Краснодара»

Лига Европы



1/16 (первая игра)



"Ростов" - "Спарта" 4:0

"Ростов" взял пример с краснодарских коллег и так же победил в своём матче. О прекрасной игре, в которой у чешской "Спарты" не было ни единого шанса, - материалВторым российским клубом, открывающим этот год матчем Лиги Европы, стал южный "Ростов". Команда Курбана Бердыева дебютировала в Лиге Чемпионов минувшей осенью, поборола на своём поле саму мюнхенскую "Баварию" и добилась внушительного успеха - заняла в столь непростой группе третье место. Теперь надо было закрепить успех и заодно отомстить пражанам за прошлогодний "Краснодар". По тому, как рубились дончане в еврокубках (не считая игры в Мюнхене), задача не казалась невыполнимой.Начинали команды с большим трудом - ростовское поле заметно промерзло в суровом феврале и контролировать мяч получалось довольно тяжело. Снаряд прыгал на кочках, мешая игрокам, отскакивал в неожиданные стороны. К подобным условиям быстрее привыкли хозяева и принялись воплощать свои атакующие идеи в футбольную жизнь. Пражане опускались глубже, оборонялись вязко и достаточно плотно - по такой погоде вообще проще играть в разрушении - и отвечали примерно одной атакой на пять. Использовали гости для этого исключительно левый фланг. Атак другими силами на первых минутах в исполнении "Спарты" и не припомнить.В составе "Ростова" отличался Бухаров. Отличался своей активностью и хорошим движением, прекрасной борьбой. Александр все чаще оказывался в центре внимания и было заметно, насколько нацелен россиянин на ворота в этой игре. Именно Бухаров заработал угловой, после которого Мевля открыл счет в этой игре. Причем заработал в довольной непростой ситуации - здорово пробил с дальней дистанции. Калачев подал в штрафную, Кадлец махнул головой вскользь по сфере, не смог вынести её из вратарской, и центральный защитник ростовского клуба послал мяч в сетку.Игровое преимущество "Ростова" после забитого мяча стало куда менее ощутимым. Исчезло давление, благодаря которому чехи не могли поднять головы и чувствовать себя достаточно комфортно в центре поля. Очень много боролись, распахивая ледяной газон, но моментов встрече это, естественно, не прибавляло. За внушительный игровой отрезок можно было вспомнить лишь дальний выстрел от гостевой команды, - но тот удар был парирован заменявшим травмированного Джанаева Никитой Медведевым.Когда уже полагалось немного поскучать, один из тройки гостевых нападающих Тьемо Конате зачем-то грубейшим образом нарушил правила в центре поля и мгновенно увидел перед собой желтый цвет. К несчастью для чехов - это был уже второй раз за игру. "Ростовчане" почувствовали запах крови и сразу же прибавили в активности, принялись здорово наседать на владения Томаша Крубека. Гости держались примерно пять минут - и получили второй. Опять со второго этажа, но теперь с игры. Отметился на этот раз Дмитрий Полоз.Занервничали игроки "Спарты", начали хамить и спорить с арбитром, зарабатывать "горчичники". Россиянам только этого и надо было. Не обращая внимания на гаденькие провокации дончане понеслись забивать третий и преуспели в этом. Торжествовал на этот раз Нобоа, успевший первым на добивании. На этом "Ростов" закончил первый тайм в новом году, который провел он, стоит признать, идеально.И конечно, было очень жалко, что далеко не полностью был забит стадион "Олимп-2" на этом матче. Опять отличилась организационная сеть ростовского клуба, замешанная уже не в одной неприятной ситуации. Снова многочисленные болельщики говорили о спекулянтах, непонятным образом получавших внушительный процент билетов, скачках цен и прочих неприятных вещах, портивших прекрасную историю "Ростова" последних лет."Ростов" не изменил себе после перерыва. Продолжал строго и компактно действовать на своей половине, обрывая все попытки чехов сказать что-нибудь атакующее, быстро переходил к действиям впереди. Южане спокойно и солидно контролировали всё происходящее на поле, играли так, словно намного превосходят "Спарту" в классе. Вышел Азмун вместо Бухарова и почти сразу же оформил ещё один, наверное, самый красивый гол в матче. Такого уровня игры от "Ростова" в первом матче сезона навряд ли ожидал хоть кто-нибудь.Не расслаблялись футболисты "Ростова", не докатывали откровенно матч до финального свистка. Хозяева продолжали играть максимально дисциплинированно, каждый продолжал упорно работать на своём участке поля. Это приводило к регулярным моментам у владений чехов и совершенному покою Никиты Медведева, окончательно замерзшего в своей штрафной. Финальный свисток зафиксировал разгромный успех "Ростова", обещавший спокойную жизнь в ответной игре. Теперь должно случиться что-то воистину невообразимое, чтобы пражане прошли дальше.Мевля, 15, Полоз, 38, Нобоа, 40, Азмун, 68.Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв, Ерохин (Препелицэ, 83), Гацкан, Нобоа, Полоз (Девич, 75), Бухаров (Азмун, 67).Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец, Коста, Ваха (Голек, 80), Дочкал (Лафата, 87), Сачек, Альбьяк (Гибш, 77), Юлиш, Конате.Конате, 20, Дочкал, 35.Конате, 32.