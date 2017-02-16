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This is not Spartaaa! «Ростов» разорвал пражских обидчиков «Краснодара»

This is not Spartaaa! «Ростов» разорвал пражских обидчиков «Краснодара»"Ростов" взял пример с краснодарских коллег и так же победил в своём матче. О прекрасной игре, в которой у чешской "Спарты" не было ни единого шанса, - материал Rusfootball.info

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Вторым российским клубом, открывающим этот год матчем Лиги Европы, стал южный "Ростов". Команда Курбана Бердыева дебютировала в Лиге Чемпионов минувшей осенью, поборола на своём поле саму мюнхенскую "Баварию" и добилась внушительного успеха - заняла в столь непростой группе третье место. Теперь надо было закрепить успех и заодно отомстить пражанам за прошлогодний "Краснодар". По тому, как рубились дончане в еврокубках (не считая игры в Мюнхене), задача не казалась невыполнимой.

И здесь забили быстро

Начинали команды с большим трудом - ростовское поле заметно промерзло в суровом феврале и контролировать мяч получалось довольно тяжело. Снаряд прыгал на кочках, мешая игрокам, отскакивал в неожиданные стороны. К подобным условиям быстрее привыкли хозяева и принялись воплощать свои атакующие идеи в футбольную жизнь. Пражане опускались глубже, оборонялись вязко и достаточно плотно - по такой погоде вообще проще играть в разрушении - и отвечали примерно одной атакой на пять. Использовали гости для этого исключительно левый фланг. Атак другими силами на первых минутах в исполнении "Спарты" и не припомнить.

В составе "Ростова" отличался Бухаров. Отличался своей активностью и хорошим движением, прекрасной борьбой. Александр все чаще оказывался в центре внимания и было заметно, насколько нацелен россиянин на ворота в этой игре. Именно Бухаров заработал угловой, после которого Мевля открыл счет в этой игре. Причем заработал в довольной непростой ситуации - здорово пробил с дальней дистанции. Калачев подал в штрафную, Кадлец махнул головой вскользь по сфере, не смог вынести её из вратарской, и центральный защитник ростовского клуба послал мяч в сетку.

Чуть сбавили обороты

Игровое преимущество "Ростова" после забитого мяча стало куда менее ощутимым. Исчезло давление, благодаря которому чехи не могли поднять головы и чувствовать себя достаточно комфортно в центре поля. Очень много боролись, распахивая ледяной газон, но моментов встрече это, естественно, не прибавляло. За внушительный игровой отрезок можно было вспомнить лишь дальний выстрел от гостевой команды, - но тот удар был парирован заменявшим травмированного Джанаева Никитой Медведевым.

В попытке взорвать игру

Когда уже полагалось немного поскучать, один из тройки гостевых нападающих Тьемо Конате зачем-то грубейшим образом нарушил правила в центре поля и мгновенно увидел перед собой желтый цвет. К несчастью для чехов - это был уже второй раз за игру. "Ростовчане" почувствовали запах крови и сразу же прибавили в активности, принялись здорово наседать на владения Томаша Крубека. Гости держались примерно пять минут - и получили второй. Опять со второго этажа, но теперь с игры. Отметился на этот раз Дмитрий Полоз.

Занервничали игроки "Спарты", начали хамить и спорить с арбитром, зарабатывать "горчичники". Россиянам только этого и надо было. Не обращая внимания на гаденькие провокации дончане понеслись забивать третий и преуспели в этом. Торжествовал на этот раз Нобоа, успевший первым на добивании. На этом "Ростов" закончил первый тайм в новом году, который провел он, стоит признать, идеально.

Чуть-чуть не о футболе

И конечно, было очень жалко, что далеко не полностью был забит стадион "Олимп-2" на этом матче. Опять отличилась организационная сеть ростовского клуба, замешанная уже не в одной неприятной ситуации. Снова многочисленные болельщики говорили о спекулянтах, непонятным образом получавших внушительный процент билетов, скачках цен и прочих неприятных вещах, портивших прекрасную историю "Ростова" последних лет.

Безукоризненное внимание

"Ростов" не изменил себе после перерыва. Продолжал строго и компактно действовать на своей половине, обрывая все попытки чехов сказать что-нибудь атакующее, быстро переходил к действиям впереди. Южане спокойно и солидно контролировали всё происходящее на поле, играли так, словно намного превосходят "Спарту" в классе. Вышел Азмун вместо Бухарова и почти сразу же оформил ещё один, наверное, самый красивый гол в матче. Такого уровня игры от "Ростова" в первом матче сезона навряд ли ожидал хоть кто-нибудь.

Не расслаблялись футболисты "Ростова", не докатывали откровенно матч до финального свистка. Хозяева продолжали играть максимально дисциплинированно, каждый продолжал упорно работать на своём участке поля. Это приводило к регулярным моментам у владений чехов и совершенному покою Никиты Медведева, окончательно замерзшего в своей штрафной. Финальный свисток зафиксировал разгромный успех "Ростова", обещавший спокойную жизнь в ответной игре. Теперь должно случиться что-то воистину невообразимое, чтобы пражане прошли дальше.


Лига Европы

1/16 (первая игра)

"Ростов" - "Спарта" 4:0



Голы: Мевля, 15, Полоз, 38, Нобоа, 40, Азмун, 68.

"Ростов": Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв, Ерохин (Препелицэ, 83), Гацкан, Нобоа, Полоз (Девич, 75), Бухаров (Азмун, 67).

"Спарта": Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец, Коста, Ваха (Голек, 80), Дочкал (Лафата, 87), Сачек, Альбьяк (Гибш, 77), Юлиш, Конате.

Предупреждения: Конате, 20, Дочкал, 35.

Удаление: Конате, 32.
Теги: Ростов Спарта Бухаров Бердыев
Сегодня, 22:55
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(2)
№7 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 23:16) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: eva1961
ЭТА СПАРТА КОТОРАЯ ОБЫГРАЛА ЗЕНИТ ПАРУ НЕДЕЛЬ НАЗАД.

Зенит их усыплял и усыпил ! smile Кстати , Зениту - победы .
Регистрация: 23.09.2016
№6 Написал: eva1961 Ростов на Дону (Сегодня, 23:09) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
ЭТА СПАРТА КОТОРАЯ ОБЫГРАЛА ЗЕНИТ ПАРУ НЕДЕЛЬ НАЗАД.
Регистрация: 7.11.2012
№5 Написал: bayron казань (Сегодня, 23:07) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Браво Ростов! Браво Курбан Бекиевич!
Регистрация: 16.02.2017
№4 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 23:06) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ivasi
Цитата: Рованиеми
Тренер для сборной...

там политика другая

Да это просто две разных работы... Как вдолбить жесткую игровую схему игрокам, которые все время, кроме 2-3 недель в году играют в совсем другой футбол, все в разной кондиции? Бердыев откровенно крут, в качестве клубного тренера близок к величию(не хуже он Эмери, Венгера, Адвоката), но я далеко не уверен, что как тренер сборной он бы добился успеха. А уж наши болелы с "экспертами" в случае чего его бы с фекалиями смешали. Ещё здоровье не выдержит. Давайте пожалеем заслуженного человека. Ему еще Лигу Европы выигрывать.
Регистрация: 12.06.2016
№3 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 23:02) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Это было просто здорово! Спасибо Тренеру и команде!!!


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
№2 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 23:01) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Рованиеми
Тренер для сборной...

там политика другая
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 22:59) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Тренер для сборной...


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И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
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