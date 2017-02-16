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Хаби Алонсо: решение о своем будущем приму летом

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хаби Алонсо, у которого летом истекает срок действия контракта, сообщил, что еще не принял решение о своем будущем.

"Стараюсь не думать об этом и просто наслаждаюсь футболом. Окончательно определюсь летом", - приводит слова Алонсо Cadena Ser.
Теги: Алонсо Бавария
Сегодня, 21:03
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№1 Написал: енеть ли (Сегодня, 21:10) #
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На ball-king.ru сегодня предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну свою интуицию. bowtie
Регистрация: 16.02.2017
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