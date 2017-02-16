Хаби Алонсо: решение о своем будущем приму летом

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хаби Алонсо, у которого летом истекает срок действия контракта, сообщил, что еще не принял решение о своем будущем.



"Стараюсь не думать об этом и просто наслаждаюсь футболом. Окончательно определюсь летом", - приводит слова Алонсо Cadena Ser.