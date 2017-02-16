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Хаби Алонсо: решение о своем будущем приму летом
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хаби Алонсо, у которого летом истекает срок действия контракта, сообщил, что еще не принял решение о своем будущем.
"Стараюсь не думать об этом и просто наслаждаюсь футболом. Окончательно определюсь летом", - приводит слова Алонсо Cadena Ser.
"Стараюсь не думать об этом и просто наслаждаюсь футболом. Окончательно определюсь летом", - приводит слова Алонсо Cadena Ser.
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