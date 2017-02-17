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Судья не увидел чистый гол "Аякса" в ворота "Легии" (фото)

В матче 1/16 финала Лиги Европы "Легия" - "Аякс" (0:0) арбитр Давид Фернанес Борбалан не засчитал верный гол голландской команды.

После удара хавбека гостей Дэви Классена мяч полностью пересек линию ворот, но судья за линией ворот, находившийся практически рядом с эпизодом, не определил взятия ворот.



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Теги: Аякс Легия
Сегодня, 14:50
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(1)
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:18) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Моргнул или завис проц и синий экран перед глазами. smile


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 16:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
За штангой не увидел
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 15:21) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
Сверху (где камера висит) лучше видно, чем с позиции судьи. Он мог подумать что вратарь мяч на уровне яиц держит, тем более что думаю все это не больше секунды было.

Но система определения взятия ворот, безусловно нужна)
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:08) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
сетки не коснулся, ни ипёт и не считается


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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