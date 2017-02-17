Судья не увидел чистый гол "Аякса" в ворота "Легии" (фото)

В матче 1/16 финала Лиги Европы "Легия" - "Аякс" (0:0) арбитр Давид Фернанес Борбалан не засчитал верный гол голландской команды.После удара хавбека гостей Дэви Классена мяч полностью пересек линию ворот, но судья за линией ворот, находившийся практически рядом с эпизодом, не определил взятия ворот.