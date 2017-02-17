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Карло Анчелотти: не считаю Алькантару конкурентом Мюллера, это разные игроки

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти считает, что в мюнхенской команде нет конкуренции между Тьяго Алькантарой и Томасом Мюллером.

В прошедшем матче 1/8 финала с "Арсеналом" (5:1) в основном составе немцев вышел Алькантара и оформил дубль, а Мюллер остался в запасе, но, выйдя на поле во втором тайме, забил пятый гол в ворота «канониров».

"Я не считаю Алькантару конкурентом Мюллера, это разные игроки. Они могут сыграть вместе против "Герты" в эти выходные, так как в ответной игре с "Арсеналом" мы можем провести ротацию.

Я могу выпустить на поле только 11 человек, так что кому-то придётся остаться на скамейке. Отмечу, что недовольных в нашей команде нет, все ведут себя профессионально", — цитирует Анчелотти A Bola.
Теги: Анчелотти Бавария
Сегодня, 20:20
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