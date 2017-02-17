Жером Боатенг пропустит еще 3 недели

Центральный защитник мюнхенской "Баварии" Жером Боатенг пропустит еще 3 недели, чтобы набрать игровую форму.



"Боатенгу необходимо еще три недели, чтобы набрать оптимальную форму", — цитирует главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти Bild.