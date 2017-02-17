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Жером Боатенг пропустит еще 3 недели

Центральный защитник мюнхенской "Баварии" Жером Боатенг пропустит еще 3 недели, чтобы набрать игровую форму.

"Боатенгу необходимо еще три недели, чтобы набрать оптимальную форму", — цитирует главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти Bild.
Теги: Боатенг Бавария
Сегодня, 20:34
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