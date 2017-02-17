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Карло Анчелотти: мы должны хорошо подготовиться и завтра быть предельно сосредоточены

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти рассказал на пресс-конференции о предстоящем матче в Бундеслиге против берлинской "Герты".

"Игра против "Арсенала" придала нам уверенности в своих силах. Конечно мы хотели бы всегда играть так, как против "Арсенала". Но это невозможно. Бундеслига это другой турнир, здесь 34 матча. Против "Арсенала" всего два.

У них хорошая команда, в первой половине сезона они играли очень хорошо. Это будет сложный и важный матч. Мы должны хорошо подготовиться и завтра быть предельно сосредоточены. Возможно, завтра я прибегну к ротации", - цитирует Анчелотти официальный сайт мюнхенцев.
Теги: Анчелотти Бавария Герта
Вчера, 23:23
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