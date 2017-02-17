Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
Вчера 23:55
Самолёт "Зенита" попал в аварию (2)
Самолёт "Зенита" попал в аварию (2)
Вчера 23:07
Дмитрий Тарасов: теперь наши пути с Бузовой разнятся, хватит писать о моей личной жизни (1)
Дмитрий Тарасов: теперь наши пути с Бузовой разнятся, хватит писать о моей личной жизни (1)
Вчера 22:10
"Спартак" завершил второй сбор
"Спартак" завершил второй сбор
Вчера 21:23
"Спартак" в Нальчике обыграл "Урал"
"Спартак" в Нальчике обыграл "Урал"
Вчера 20:34
Жером Боатенг пропустит еще 3 недели
Жером Боатенг пропустит еще 3 недели
Вчера 19:07
Алессандро Флоренци перенес операцию на колене, на восстановление понадобится пять месяцев
Алессандро Флоренци перенес операцию на колене, на восстановление понадобится пять месяцев
Вчера 17:23
Геннадий Орлов: Шатов и Кокорин вообще себя уважают? (18)
Геннадий Орлов: Шатов и Кокорин вообще себя уважают? (18)
Вчера 16:02
Гарет Бэйл может сыграть с "Эспаньолом"
Гарет Бэйл может сыграть с "Эспаньолом"
Вчера 15:09
Роман Орещук назначен спортивным директором "Торпедо" (1)
Роман Орещук назначен спортивным директором "Торпедо" (1)
Вчера 14:50
Судья не увидел чистый гол "Аякса" в ворота "Легии" (фото) (4)
Судья не увидел чистый гол "Аякса" в ворота "Легии" (фото) (4)
Карло Анчелотти: мы должны хорошо подготовиться и завтра быть предельно сосредоточены
Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти рассказал на пресс-конференции о предстоящем матче в Бундеслиге против берлинской "Герты".
"Игра против "Арсенала" придала нам уверенности в своих силах. Конечно мы хотели бы всегда играть так, как против "Арсенала". Но это невозможно. Бундеслига это другой турнир, здесь 34 матча. Против "Арсенала" всего два.
У них хорошая команда, в первой половине сезона они играли очень хорошо. Это будет сложный и важный матч. Мы должны хорошо подготовиться и завтра быть предельно сосредоточены. Возможно, завтра я прибегну к ротации", - цитирует Анчелотти официальный сайт мюнхенцев.
"Игра против "Арсенала" придала нам уверенности в своих силах. Конечно мы хотели бы всегда играть так, как против "Арсенала". Но это невозможно. Бундеслига это другой турнир, здесь 34 матча. Против "Арсенала" всего два.
У них хорошая команда, в первой половине сезона они играли очень хорошо. Это будет сложный и важный матч. Мы должны хорошо подготовиться и завтра быть предельно сосредоточены. Возможно, завтра я прибегну к ротации", - цитирует Анчелотти официальный сайт мюнхенцев.
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.