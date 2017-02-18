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"Герта" упустила победу над "Баварией", "Боруссия" разгромила "Вольфсбург"

В матче 21-го тура чемпионата Германии "Герта" сыграла вничью с "Баварией".

Чемпионат Германии

21 тур

"Герта" - "Бавария" 1:1

Голы: Ибишевич, 24, Левандовски, 90+4

"Герта": Ярстейн - Брукс, Лангкамп, Платтенхардт, Штарк - Харагути, Шелбред, Дарида, Пекарик - Калу, (Миттельштедт, 90+5), Ибишевич, (Эшвайн, 90).

"Бавария": Нойер - Бернат, (Коман, 83), Алаба, Хуммельс, Лам - Киммих, (Алонсо, 63), Видаль, (Левандовски, 63), Алькантара, Роббен, Дуглас Коста - Мюллер.

Предупреждения: Хуммельс , 67, Левандовски, 68, Алонсо, 73

"Боруссия" Д - "Вольфсбург" 3:0

Голы: Брума, 20, Пищек, 48, Дембеле, 59

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Шмельцер, Гинтер, Бартра, Вайгль (Мерино, 81), Кастро, Шюррле, Дембеле (Кагава, 73), Обамейянг, Ройс (Пулишич, 67)

"Вольфсбург": Бенальо, Брума, Родригес, Хорн, Виейринья (Блащиковски, 75), Герардт, Густаво, Зегуйн (Дидави, 34), Малли, Арнольд, Гомес (Нтеп, 60)

Предупреждения: Вайгль, 53, Брума, 89, Шюррле, 89
Теги: Герта Бавария Боруссия Вольфсбург
Сегодня, 19:25
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