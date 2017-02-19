Карло Анчелотти показал болельщикам "Гетры" средний палец

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после матча чемпионата Германии с "Гертой" (1:1) показал болельщикам хозяев неприличный жест.Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски сравнял счет на 96-й минуте, хотя судья добавил ко второму тайму всего пять.После финального свистка итальянский специалист, покидая пределы поля и спускаясь в подтрибунное помещение, показал фанатам "Герты" средний палец."Да, я сделал этот жест, потому что они в меня плюнули", - сказал Анчелотти.