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Карло Анчелотти показал болельщикам "Гетры" средний палец

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после матча чемпионата Германии с "Гертой" (1:1) показал болельщикам хозяев неприличный жест.

Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски сравнял счет на 96-й минуте, хотя судья добавил ко второму тайму всего пять.

После финального свистка итальянский специалист, покидая пределы поля и спускаясь в подтрибунное помещение, показал фанатам "Герты" средний палец.

"Да, я сделал этот жест, потому что они в меня плюнули", - сказал Анчелотти.

Газета.ru
Теги: Анчелотти Герта Бавария
Сегодня, 00:28
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(1)
№2 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:44) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Непохоже на него, видимо, сильно достали


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Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: -Ritter- (Сегодня, 00:29) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Карло Анчелотти показал болельщикам "Гетры" laughing
Регистрация: 22.01.2017
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