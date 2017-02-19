Паль Дардаи: к сожалению, было добавлено слишком много времени

Главный тренер "Герты" Паль Дардаи прокомментировал ничью своей команды в матче против "Баварии" (1:1) в двадцать первом туре Бундеслиги.



"Команда играла великолепно, имела достаточно возможностей забить второй мяч. К сожалению, было добавлено слишком много времени", - приводит его слова официальный сайт мюнхенцев.