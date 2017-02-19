Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Паль Дардаи: к сожалению, было добавлено слишком много времени

Главный тренер "Герты" Паль Дардаи прокомментировал ничью своей команды в матче против "Баварии" (1:1) в двадцать первом туре Бундеслиги.

"Команда играла великолепно, имела достаточно возможностей забить второй мяч. К сожалению, было добавлено слишком много времени", - приводит его слова официальный сайт мюнхенцев.
Теги: Герта Бавария
Сегодня, 09:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.