Мусса Дембеле заинтересовал "Баварию"

Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле попал в сферу интересов "Баварии", утверждает Mirror.



Сообщается, что шотландский клуб хочет выручить за 20-летнего игрока не менее 30 миллионов фунтов стерлингов. Также на Дембеле претендует "Челси".