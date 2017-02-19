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Мусса Дембеле заинтересовал "Баварию"

Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле попал в сферу интересов "Баварии", утверждает Mirror.

Сообщается, что шотландский клуб хочет выручить за 20-летнего игрока не менее 30 миллионов фунтов стерлингов. Также на Дембеле претендует "Челси".
Теги: Дембеле Селтик Бавария Трансферы
Сегодня, 14:03
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