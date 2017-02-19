Ян Облак восстановился после травмы и готов сыграть с "Байером"

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак восстановился после травмы и приступил к тренировкам. Как сообщает пресс-служба "матрасников", словенский голкипер может сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Байером".



Напомним, что Облак получил травму в матче 15-го тура испанской примеры с "Вильярреалом" (0:3) 12 декабря. Потом ему была сделана операция на плече.