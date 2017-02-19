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ЦСКА уверенно обыграл "Сарпсборг 08"

Товарищеский матч

ЦСКА - "Сарпсборг 08" 3:1

Гол: Фернандес, 49, Дзагоев, 52, Головин, 67 - Ларсен, 77

ЦСКА: Помазун, Фернандес (Набабкин, 77), В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий (Игнашевич, 77), Миланов (Тошич, 66), Вернблум, Головин (Гордюшенко, 77), Дзагоев (Витиньо, 77), Чалов (Кучаев, 77), Оланаре (Ионов, 13)

"Сарпсборг 08": Кристиансен, Тойвомяки, Эстли (Ростед, 60), Сундли (Томассен, 60), Гровен, Хансен (Ларсен, 60), Ховда, Трондсен (Нильсен, 60), Твейта (Хейнтс, 60), Мортенсен (Линдберг, 60), Угвуаду
Теги: ЦСКА
Сегодня, 19:51
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11
(1)
№11 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 20:23) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Заметьте за ЦСКА забивают только россияне в этом межсезонье!Это толстосумам на заметку))
Регистрация: 24.10.2007
№10 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 20:16) #
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online

Цитата: vlees
Да сольют они,дай бог ничейка,официальные игры это совсем другое,у них нету атаки,траонаре сломался,с витинье все ясно

А на них никто и не рассчитывает всерьёз. Так, на замену выйти если с Жамалетдиновым или Чаловым чего. Оланаре после такой травмы что на прежнем уровне может и не заиграть. Но минут на 20 в коцовочке его мастерства хватит. А Витинью при Ганчаренко может и раскрыться и стать вторым Вагнером. А может и обосраться. Короче - тёмная лошадь.
Регистрация: 7.03.2016
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:16) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Нет
А что такое в названии 08?им по 9 лет было?

Спартак15
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: Нет (Сегодня, 20:08) #
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А что такое в названии 08?им по 9 лет было?
Регистрация: 21.04.2016
№7 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 20:08) #
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online

Цитата: Spartacus1971
Бомжей выносите,мы только рады будем.

Всех вынесем. А вы уж там с бомжами сами разбиратесь, кому из вас серебро а кому бронзу.
Регистрация: 7.03.2016
№6 Написал: vlees (Сегодня, 20:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Цитата: мяч квадратный
Заголовок надо поменять на - "Нессущий ЦСКА УВЕРЕННО ОБЫГРАЛ "САРПСБОРГ 08" На игру команды приятно смотреть. В чемпе с такой игрой вынесем всех в одну калитку.


Бомжей выносите,мы только рады будем.

Да сольют они,дай бог ничейка,официальные игры это совсем другое,у них нету атаки,траонаре сломался,с витинье все ясно
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
Заголовок надо поменять на - "Нессущий ЦСКА УВЕРЕННО ОБЫГРАЛ "САРПСБОРГ 08" На игру команды приятно смотреть. В чемпе с такой игрой вынесем всех в одну калитку.


Бомжей выносите,мы только рады будем.
Регистрация: 12.02.2013
№4 Написал: vlees (Сегодня, 20:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
Заголовок надо поменять на - "Нессущий ЦСКА УВЕРЕННО ОБЫГРАЛ "САРПСБОРГ 08" На игру команды приятно смотреть. В чемпе с такой игрой вынесем всех в одну калитку.

laughing joy
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 20:01) #
  • -4
  •  (10)
online

Заголовок надо поменять на - "Нессущий ЦСКА УВЕРЕННО ОБЫГРАЛ "САРПСБОРГ 08" На игру команды приятно смотреть. В чемпе с такой игрой вынесем всех в одну калитку.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 19:57) #
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Оланаре опять сломался???
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:53) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А жЫрнее шрифта не нашлось ? laughing


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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