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16:39
Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
15:43
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
13:35
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (2)
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (2)
ЦСКА уверенно обыграл "Сарпсборг 08"
Товарищеский матч
ЦСКА - "Сарпсборг 08" 3:1
Гол: Фернандес, 49, Дзагоев, 52, Головин, 67 - Ларсен, 77
ЦСКА: Помазун, Фернандес (Набабкин, 77), В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий (Игнашевич, 77), Миланов (Тошич, 66), Вернблум, Головин (Гордюшенко, 77), Дзагоев (Витиньо, 77), Чалов (Кучаев, 77), Оланаре (Ионов, 13)
"Сарпсборг 08": Кристиансен, Тойвомяки, Эстли (Ростед, 60), Сундли (Томассен, 60), Гровен, Хансен (Ларсен, 60), Ховда, Трондсен (Нильсен, 60), Твейта (Хейнтс, 60), Мортенсен (Линдберг, 60), Угвуаду
ЦСКА - "Сарпсборг 08" 3:1
Гол: Фернандес, 49, Дзагоев, 52, Головин, 67 - Ларсен, 77
ЦСКА: Помазун, Фернандес (Набабкин, 77), В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий (Игнашевич, 77), Миланов (Тошич, 66), Вернблум, Головин (Гордюшенко, 77), Дзагоев (Витиньо, 77), Чалов (Кучаев, 77), Оланаре (Ионов, 13)
"Сарпсборг 08": Кристиансен, Тойвомяки, Эстли (Ростед, 60), Сундли (Томассен, 60), Гровен, Хансен (Ларсен, 60), Ховда, Трондсен (Нильсен, 60), Твейта (Хейнтс, 60), Мортенсен (Линдберг, 60), Угвуаду
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