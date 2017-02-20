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"Бавария" заинтересовалась форвардом Муссой Дембеле

Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле попал в сферу интересов нескольких топ-клубов.

На 20-летнего игрока молодежной сборной Франции претендуют не только "Реал" и "Манчестер Сити", но и "Бавария". Мюнхенцы готоваы заплатить за него по окончании сезона 35 миллионов евро.

В январе Дембеле хотели приобрести "Челси" и "Вест Хэм", но "Селтик" потребовал за трансфер 40 миллионов фунтов.

Sports.ru
Теги: Бавария
Сегодня, 08:57
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