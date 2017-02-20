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"Краснодар" в матче со "Спартаком" предвещает "мясо-рубку" (фото)

На улицах Краснодара появились рекламные щиты, призывающие болельщиков посетить матч 18-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Спартак", сообщает корреспондент Rusfootball.info.

Напомним, встреча состоится 5 марта 2017 года на стадионе "Краснодар".

"Спартак" после 17 туров с 40 очками является лидером чемпионата России, "Краснодар" занимает пятую строчку в таблице, имея в активе 28 очков.



Теги: Краснодар Спартак Фото
Сегодня, 15:58
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45
(6)
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№45 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да уж, матч надеюсь получится зрелищный и результативный
Регистрация: 2.02.2012
№44 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 17:12) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: soloz
СВИНИНУ будут ЖАРИТЬ!! stuck_out_tongue_winking_eye joy

smile Профессионально, со знанием дела
Регистрация: 20.02.2013
№43 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:11) #
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online

Цитата: soloz
СВИНИНУ будут ЖАРИТЬ!! stuck_out_tongue_closed_eyes joy

Ну, это ещё бабушка на двое сказала, а ЖАРЕНО-ОТОДРАННОЙ по всем правилам БОМЖАТИНКОЙ "Андерлехт" один раз уже полакомился.
Судя по всему, им понравилось, и они ещё хочут! laughing laughing joy
Регистрация: 6.08.2008
№42 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а что гомосятинка возбудилась? smile


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№41 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 17:08) #
  • +5
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: karioka
а быки из чего состоят?

Действительно.Так что кто кого в мясорубку пустит большой вопрос)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№40 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:00) #
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online

Цитата: Romella
интересно..как Гинер будет зазывать на свой матч..

Осло-йопка.
Регистрация: 3.03.2007
№39 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 16:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
интересно..как Гинер будет зазывать на свой матч.. mask
Регистрация: 14.12.2011
№38 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:54) #
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online

Цитата: Игорёк
школу надо было не прогуливать,посмотри внимательно на изображение

Ну и?
"КРАСНОДАР" В МАТЧЕ СО "СПАРТАКОМ" ПРЕДВЕЩАЕТ "МЯСО-РУБКУ" (ФОТО)
Регистрация: 3.03.2007
№37 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:53) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Romella
Будем бить аккуратно,но сильно(смех Папанова)..

Бац, бац и мимо (смех Пуговкина) Яшка, "Свадьба в Малиновке".)
Регистрация: 29.10.2010
№36 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 16:48) #
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: Сибирячок
На плакате перенос слога. А в заголовке что за хня?

а в заголовке авторская пунктуация, там же отчетливо видны кавычки.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№35 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:46) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Игорёк
школу надо было не прогуливать,посмотри внимательно на изображение

Для болельщицы Локо можно дважды повторить. На плакате перенос слога. А в заголовке что за хня?

На плакате перенос слога. А в заголовке что за хня?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№34 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 16:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Свино-дёр
Регистрация: 12.08.2009
№33 Написал: Игорёк (Сегодня, 16:39) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
новостник похоже в школу не ходил,перенос слова был потому,потому что не уместилось,он в первую очередь новостник,а не болельщик,задолбали уже своими лохомотами,бомжами,мясными и т.д.
Регистрация: 1.01.2017
№32 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:36) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Говядина по-Московски.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№31 Написал: lm.letov.maksim краснодар (Сегодня, 16:34) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: капля никотина
Слово "мясорубка" пишется через дефис??? Это с каких таких???

Пишется слитно,переносится через дефис,и не думаю,что была цель оскорбить "Спартак",и свинина и говядина всё мясо-будет рубка точно,игра слов такая...наверно такая
Регистрация: 29.02.2016
№30 Написал: Игорёк (Сегодня, 16:31) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: капля никотина
Слово "мясорубка" пишется через дефис??? Это с каких таких???

школу надо было не прогуливать,посмотри внимательно на изображение
Регистрация: 1.01.2017
№29 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:25) #
  • -8
  •  (22)
Болеет за:
«Зенит»
СВИНИНУ будут ЖАРИТЬ!! stuck_out_tongue_winking_eye joy
Регистрация: 14.12.2016
№28 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 16:25) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Будет-будет..
Будем бить аккуратно,но сильно(смех Папанова)..
Регистрация: 14.12.2011
№27 Написал: Учитель Народный РФ (Сегодня, 16:23) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Слово "мясорубка" пишется через дефис??? Это с каких таких???


Ну по правилам переноса вроде правильно))))


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КУЕФАми мериться надо с конями на скотном дворе.
Регистрация: 23.10.2007
№26 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 16:23) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Агась. хорошая афиша. быков на мясо порубим.))))

Цитата: filossof
Провоцируют фанатов, а потом жалуются, что они ведут себя агрессивно.Ждите ответки от фанатов.

Хоспади, ну что ты так занервничал?? хамство - это одно, а хороший юмор - это совсем другое!


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№25 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 16:20) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: sparwik53
а и Быки тоже не сало и железо

Вот кого-то и порубят.
Регистрация: 27.01.2009
№24 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:18) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sharik.SM
Цитата: капля никотина
Слово "мясорубка" пишется через дефис??? Это с каких таких???

Ну, это игра слов, Спартак всё таки мясо, с этим и связана надпись.

Да и Быки тоже не сало и железо.
Регистрация: 20.03.2014
№23 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 16:16) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: капля никотина
Слово "мясорубка" пишется через дефис??? Это с каких таких???

Ну, это игра слов, Спартак всё таки мясо, с этим и связана надпись.
Регистрация: 27.01.2009
№22 Написал: командир (Сегодня, 16:14) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: karioka
а быки из чего состоят?

вот и узнаем; свинина или говядина будет на ужин
Регистрация: 7.03.2016
№21 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 16:12) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Кепончег УЕФА
Цитата: Paolo_Di_Canio
полстадио будет за Спартак

Тоже планирует ехать? С Ростова часа 3 вроде?

За два с половиной в прошлый раз доехал.
Да, в первый день билеты взял. Куча кб в очереди в кассы.

И аншлаг стопудово будет, при этом цены на Спартак дороже чем на остальные клубы лиги.
Регистрация: 21.12.2016
№20 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 16:11) #
  • +9
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
По-моему не смешно и не острО, а грубо. Слава Богу, хоть хватило мозгов не нарисовать известное животное с закорючкой после спины. Одно дело мы, фантики, друг над другом ёрничаем, другое дело, когда это делается официально на деньги хозяина клуба. Я вот не припомню, чтоб Федун, Гинер или Миллер спонсировали подобную "рекламу" матча. Да и зазывать народ на матч с лидером по меньшей мере не зачем: что, без подобной рекламы не придут?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№19 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:11) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Paolo_Di_Canio
полстадио будет за Спартак

Тоже планирует ехать? С Ростова часа 3 вроде?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№18 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:10) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ожидается приезд английских журналистов?
Регистрация: 14.04.2008
№17 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 16:09) #
  • +1
  •  (11)

Цитата: Кепончег УЕФА
Цитата: Paolo_Di_Canio
Слабо . Очень слабо. Уровень колхоза.

У них пока всё слабо, что касается поддержки. Что пиар служба, что уровень поддержки

Ну это объяснимо.
А на матче полстадио будет за Спартак)
Регистрация: 21.12.2016
№16 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:08) #
  • -2
  •  (12)
online

Цитата: filossof
Провоцируют фанатов, а потом жалуются, что они ведут себя агрессивно.Ждите ответки от фанатов.

Учитывая , что наших будет больше , чем местных "руб-щиков" (тоже через дефис)
Регистрация: 3.03.2007
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