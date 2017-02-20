"Краснодар" в матче со "Спартаком" предвещает "мясо-рубку" (фото)

На улицах Краснодара появились рекламные щиты, призывающие болельщиков посетить матч 18-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Спартак", сообщает корреспондентНапомним, встреча состоится 5 марта 2017 года на стадионе "Краснодар"."Спартак" после 17 туров с 40 очками является лидером чемпионата России, "Краснодар" занимает пятую строчку в таблице, имея в активе 28 очков.