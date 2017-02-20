Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
"Краснодар" в матче со "Спартаком" предвещает "мясо-рубку" (фото)
На улицах Краснодара появились рекламные щиты, призывающие болельщиков посетить матч 18-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Спартак", сообщает корреспондент Rusfootball.info.
Напомним, встреча состоится 5 марта 2017 года на стадионе "Краснодар".
"Спартак" после 17 туров с 40 очками является лидером чемпионата России, "Краснодар" занимает пятую строчку в таблице, имея в активе 28 очков.
Напомним, встреча состоится 5 марта 2017 года на стадионе "Краснодар".
"Спартак" после 17 туров с 40 очками является лидером чемпионата России, "Краснодар" занимает пятую строчку в таблице, имея в активе 28 очков.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.