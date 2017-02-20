Антон Митрюшкин вошёл в символическую сборную тура чемпионата Швейцарии

Вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин вошел в символическую сборную 21-го тура чемпионата Швейцарии, информирует официальный сайт клуба.



Российский голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности в гостевом матче с "Грассхоппером" (1:0).