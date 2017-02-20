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Антон Митрюшкин вошёл в символическую сборную тура чемпионата Швейцарии

Вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин вошел в символическую сборную 21-го тура чемпионата Швейцарии, информирует официальный сайт клуба.

Российский голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности в гостевом матче с "Грассхоппером" (1:0).
Теги: Митрюшкин Сьон
Сегодня, 21:09
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№1 Написал: -Ritter- (Сегодня, 21:18) #
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Болеет за:
ЦСКА
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия, выступающий за «Базель»вошел в символическую сборную 21-го тура чемпионата Швейцарии.

В игре с «Лозанной» (4:3) ивуариец оформил дубль.
Регистрация: 22.01.2017
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