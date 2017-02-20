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Диего Симеоне: "Байер" - очень сильная команда, особенно на флангах

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне выступил на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Байером".

"Байер" - очень сильная команда, особенно на флангах, где действуют Карим Бельараби и Кай Хаверц. В атаке у них есть Чичарито, набравший хорошую форму. Посмотрим, в каком сочетании они выйдут завтра, но в любом случае они постараются максимально осложнить нам жизнь. Нам будет противостоять команда, которая действует с высокой интенсивностью, но и мы показываем высокую интенсивность. Страсть очень важна в футболе, так что мне будет очень интересно увидеть, как всё завтра сложится", - цитирует тренера официальный сайт УЕФА.
Теги: Симеоне Байер Атлетико
Вчера, 23:26
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