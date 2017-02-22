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"Атлетико" на выезде переиграл "Байер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридский "Атлетико" одержал победу над "Байером" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала

"Байер" - "Атлетико" М 2:4

Голы: Сауль, 19, Гризманн, 27, Беллараби, 48, Гамейро, 62 (пен.), Савич, 68 (авт.), Торрес, 90

"Байер": Лено, Топрак, Драгович, Венделл, Хенрихс, Кампль, Арангис, Хавец, (Фолланд, 57), Беллараби, (Похьянпало, 67), Брандт, Эрнандес.

"Атлетико": Мойя, Врсалько, Хименес, Савич, Ф. Луис, Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско, (Торрес, 83), Гризманн, (Корреа, 83), Гамейро, (Томас, 72).

Предупреждения: Хенрихс, 17, Драгович, 60, Венделл, 66, Арангис 76, Торрес, 90+1, Габи, 90+2, Луис, 90+2.
Теги: Атлетико Байер
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