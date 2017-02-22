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Рогер Шмидт: вы видели, с какой храбростью и желанием бились эти ребята
Главный тренер "Байера" Рогер Шмидт прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (2:4).
"Это был очень тяжелый для нас матч. За последние три года "Атлетико" дважды доходил до финала. Так что это очень сильный соперник. Мы начали не слишком хорошо. Мы знали, что "Атлетико" мастерски действует на контратаках, однако позволили себе пропустить два гола в первом тайме.
После перерыва мы бились достойно. У нас даже была возможность сделать счет 3:3. Но в итоге пропустили в концовке. Мы способны на большее. Пока не хочу думать об ответном матче. Но в любом случае добиться положительного для нас результата в Мадриде будет очень трудно.
Мы сами создали себе проблемы, теряя в простых ситуациях мяч. Мы позволили "Атлетико" в полной мере продемонстрировать мастерство. Во втором тайме мы сделали несколько замен в атакующей линии, и наше нападение стало мощнее.
Мы бились на равных во втором тайме с таким сильным соперником. Это нельзя недооценивать. У нас молодая команда, и мы сопротивлялись до самого конца. Вы видели, с какой храбростью и желанием бились эти ребята", - передает слова тренера официальный сайт УЕФА.
"Это был очень тяжелый для нас матч. За последние три года "Атлетико" дважды доходил до финала. Так что это очень сильный соперник. Мы начали не слишком хорошо. Мы знали, что "Атлетико" мастерски действует на контратаках, однако позволили себе пропустить два гола в первом тайме.
После перерыва мы бились достойно. У нас даже была возможность сделать счет 3:3. Но в итоге пропустили в концовке. Мы способны на большее. Пока не хочу думать об ответном матче. Но в любом случае добиться положительного для нас результата в Мадриде будет очень трудно.
Мы сами создали себе проблемы, теряя в простых ситуациях мяч. Мы позволили "Атлетико" в полной мере продемонстрировать мастерство. Во втором тайме мы сделали несколько замен в атакующей линии, и наше нападение стало мощнее.
Мы бились на равных во втором тайме с таким сильным соперником. Это нельзя недооценивать. У нас молодая команда, и мы сопротивлялись до самого конца. Вы видели, с какой храбростью и желанием бились эти ребята", - передает слова тренера официальный сайт УЕФА.
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