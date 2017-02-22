Константин Генич: в Леверкузене судья пенальти нарисовал

Телекомментатор Константин Генич выразил мнение, что в матче Лиги чемпионов "Байер" - "Атлетико" (2:4) арбитр ошибочно назначил пенальти после падения нападающего испанцев Кевина Гамейро.



Игрок мадридской команды был сбит за пределами штрафной площади защитником "Байера" Александром Драговичем.



"А вот в Леверкузене судья пенальти нарисовал. Фол за штрафной!" – написал Генич на своей странице в твиттере.