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ЦСКА дозаявил на вторую часть сезона четырех футболистов

ЦСКА отправил заявку на вторую часть чемпионата России, сообщает официальный сайт РФПЛ.

Всего в заявке армейцев 44 игрока, причем среди нападающих заявлены Алибек Алиев, Витиньо, Оскар Рубенис и Аарон Оланаре.
Теги: ЦСКА Витиньо Оланаре
Сегодня, 20:14
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7
(3)
№7 Написал: Кристоф (Сегодня, 20:41) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
мартышка, тебе ли трещать)в вашей истории их было раза в 2 больше (и это минимум)
одни зоа, марко, робсоны, алешандре...да тут руки устанут писать ваши кадры.)
в сраптаке всегда будут негры и хохлы)

Малолетний дегенерат, объясни взрослым дядям что ты имеешь против других расс, национальностей? А потом для тебя и некоторых твоих друзей вдруг (вдруг!) откроется страшная истина - Россия многонациональная и межконфесионная страна.
Регистрация: 16.08.2008
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:27) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Opioman
Цитата: tiki

Оскар Рубенис? О.о

не может ЦСКА без латышей.

ну а чего - если б Цауня вечно не ломался, то вполне добротным игроком был бы


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 20:26) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: OgreGate
Чебурек, два негра и шпротас laughing ЦКГ не меняется

мартышка, тебе ли трещать)в вашей истории их было раза в 2 больше (и это минимум)
одни зоа, марко, робсоны, алешандре...да тут руки устанут писать ваши кадры.)
в сраптаке всегда будут негры и хохлы)
Регистрация: 7.09.2015
№4 Написал: midlton Eire (Сегодня, 20:26) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: OgreGate
Чебурек, два негра и шпротас ЦКГ не меняется

Ну свинарня то реально поменялась, почернела конкретно. К черным Промес и Луиш, добавились Луиз и Ссал Калом, уже полкоманды и это не всё


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Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009
№3 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 20:25) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: tiki

Оскар Рубенис? О.о

не может ЦСКА без латышей.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:19) #
  • -9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чебурек, два негра и шпротас laughing ЦКГ не меняется


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:19) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Оскар Рубенис? О.о


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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