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19:46
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
19:40
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (1)
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (1)
ЦСКА дозаявил на вторую часть сезона четырех футболистов
ЦСКА отправил заявку на вторую часть чемпионата России, сообщает официальный сайт РФПЛ.
Всего в заявке армейцев 44 игрока, причем среди нападающих заявлены Алибек Алиев, Витиньо, Оскар Рубенис и Аарон Оланаре.
Всего в заявке армейцев 44 игрока, причем среди нападающих заявлены Алибек Алиев, Витиньо, Оскар Рубенис и Аарон Оланаре.
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