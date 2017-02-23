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Дмитрий Булыкин: в футбол должны играть "голодные" футболисты
Экс-нападающий «Локомотива», «Динамо», «Андерлехта», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info, в интервью посвященному встрече Лиги Европы "Фенербахче" - "Краснодар" согласился обсудить финансовую сторону мотивации футболистов, и пояснил, что на его взгляд слишком большие контракты футболистов негативно сказываются на мотивации, и нередко приводят к снижению требований к себе и концентрации на футболе.
- Задам провокационный вопрос: если в общем оценивать российские команды в Еврокубках этого года, то получается интересная картина. «Спартак» вылетел в первом же раунде Лиги Европы, «Зенит» хоть и вышел из группы но серьёзно проиграл «Андерлехту». При этом обе команды имеют отличное финансирование, а игроки – крупные контракты.
«Краснодар» выступает успешнее «Зенита» и «Спартака», и также имеет стабильное финансирование, но при этом стремится, скажем так – не переплачивать.
А по-сути полунищий «Ростов» не только хорошо сыграл в групповой стадии Лиги Чемпионов, но и крупно обыграл «Спарту».
Чисто математически мы приходим к тому, что чем меньше современным игрокам платят – тем лучше они играют. Согласитесь или нет с таким выводом?
- На самом деле контакты у игроков везде высокие. Просто у некоторых они очень завышены. По этому поводу я всегда говорил что нам поможет бонусная европейская система. Когда ты получаешь за заслуги, за результат.
Когда футболист получает среднюю зарплату, но при этом имеет бонусы за выступление в основном составе, за победы на поле, за выходы в следующие стадии турниров – он, естественно будет за это биться.
Если же у человека итак большой контракт, то в большинстве случаев футболист успокаивается, и, соответственно, не показывает должного рвения ни на тренировках, ни в игре.
Вот вам и всё объяснение.
- Тогда ещё вопрос: с чьей стороны в первую очередь должна исходить данная инициатива? Это должны быть клубы, или, например от РФС?
- Думаю как из клубов, так и из РФС. Тут обе стороны должны понимать: чересчур высокие контракты идут во вред футболу.
В футбол должны играть голодные футболисты, и наши молодые ребята также должны как можно быстрее подходить к основному составу.
Когда подобная стратегия заработает, думаю что мы увидим футболистов что бьются на поле за то, чтобы зарабатывать хорошие зарплаты и бонусы.
Полное интервью:
Дмитрий Булыкин: ставка «Краснодара» на быстрый гол стала решающим фактором
- Задам провокационный вопрос: если в общем оценивать российские команды в Еврокубках этого года, то получается интересная картина. «Спартак» вылетел в первом же раунде Лиги Европы, «Зенит» хоть и вышел из группы но серьёзно проиграл «Андерлехту». При этом обе команды имеют отличное финансирование, а игроки – крупные контракты.
«Краснодар» выступает успешнее «Зенита» и «Спартака», и также имеет стабильное финансирование, но при этом стремится, скажем так – не переплачивать.
А по-сути полунищий «Ростов» не только хорошо сыграл в групповой стадии Лиги Чемпионов, но и крупно обыграл «Спарту».
Чисто математически мы приходим к тому, что чем меньше современным игрокам платят – тем лучше они играют. Согласитесь или нет с таким выводом?
- На самом деле контакты у игроков везде высокие. Просто у некоторых они очень завышены. По этому поводу я всегда говорил что нам поможет бонусная европейская система. Когда ты получаешь за заслуги, за результат.
Когда футболист получает среднюю зарплату, но при этом имеет бонусы за выступление в основном составе, за победы на поле, за выходы в следующие стадии турниров – он, естественно будет за это биться.
Если же у человека итак большой контракт, то в большинстве случаев футболист успокаивается, и, соответственно, не показывает должного рвения ни на тренировках, ни в игре.
Вот вам и всё объяснение.
- Тогда ещё вопрос: с чьей стороны в первую очередь должна исходить данная инициатива? Это должны быть клубы, или, например от РФС?
- Думаю как из клубов, так и из РФС. Тут обе стороны должны понимать: чересчур высокие контракты идут во вред футболу.
В футбол должны играть голодные футболисты, и наши молодые ребята также должны как можно быстрее подходить к основному составу.
Когда подобная стратегия заработает, думаю что мы увидим футболистов что бьются на поле за то, чтобы зарабатывать хорошие зарплаты и бонусы.
Полное интервью:
Дмитрий Булыкин: ставка «Краснодара» на быстрый гол стала решающим фактором
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