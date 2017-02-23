Дмитрий Булыкин: в футбол должны играть "голодные" футболисты

Экс-нападающий «Локомотива», «Динамо», «Андерлехта», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info, в интервью посвященному встрече Лиги Европы "Фенербахче" - "Краснодар" согласился обсудить финансовую сторону мотивации футболистов, и пояснил, что на его взгляд слишком большие контракты футболистов негативно сказываются на мотивации, и нередко приводят к снижению требований к себе и концентрации на футболе.- На самом деле контакты у игроков везде высокие. Просто у некоторых они очень завышены. По этому поводу я всегда говорил что нам поможет бонусная европейская система. Когда ты получаешь за заслуги, за результат.Когда футболист получает среднюю зарплату, но при этом имеет бонусы за выступление в основном составе, за победы на поле, за выходы в следующие стадии турниров – он, естественно будет за это биться.Если же у человека итак большой контракт, то в большинстве случаев футболист успокаивается, и, соответственно, не показывает должного рвения ни на тренировках, ни в игре.Вот вам и всё объяснение.- Думаю как из клубов, так и из РФС. Тут обе стороны должны понимать: чересчур высокие контракты идут во вред футболу.В футбол должны играть голодные футболисты, и наши молодые ребята также должны как можно быстрее подходить к основному составу.Когда подобная стратегия заработает, думаю что мы увидим футболистов что бьются на поле за то, чтобы зарабатывать хорошие зарплаты и бонусы.