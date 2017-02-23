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СМИ: представители Миранчука имеют контакты с "Зенитом", "Краснодаром" и "Спартаком"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук настроен покинуть клуб в текущее трансферное окно, передает ФАН со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что после срывов переговоров с "Рубином" представители игрока предпринимают попытку возобновить переговоры с другими претендентами на 21-летнего футболиста.

В частности, ведутся контакты с руководством "Зенита", "Краснодара" и "Спартака". При этом вероятность того, что Миранчук не сменит клубную прописку, сохраняется и остается довольно великой. Но в таком случае "Локомотив" существенно потеряет в стоимости футболиста, чей контракт завершается в конце 2017 года.
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 12:23
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№4 Написал: OgreGate (Сегодня, 12:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не-не-не, нам такую радость не надо, это к Кокоше


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Представители"-губители..
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Только бы в зенит,только бы в зенит,только бы в зенит...будет супер трио,дзю на острие а под ним кокоша и миранчук!Просто огонь а не нападение...только бы в зенит...
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Очередная хронически восходящая и подающая огромные надежды "звезда".
Регистрация: 14.04.2008
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