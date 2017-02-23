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СМИ: представители Миранчука имеют контакты с "Зенитом", "Краснодаром" и "Спартаком"
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук настроен покинуть клуб в текущее трансферное окно, передает ФАН со ссылкой на собственный источник.
Сообщается, что после срывов переговоров с "Рубином" представители игрока предпринимают попытку возобновить переговоры с другими претендентами на 21-летнего футболиста.
В частности, ведутся контакты с руководством "Зенита", "Краснодара" и "Спартака". При этом вероятность того, что Миранчук не сменит клубную прописку, сохраняется и остается довольно великой. Но в таком случае "Локомотив" существенно потеряет в стоимости футболиста, чей контракт завершается в конце 2017 года.
Сообщается, что после срывов переговоров с "Рубином" представители игрока предпринимают попытку возобновить переговоры с другими претендентами на 21-летнего футболиста.
В частности, ведутся контакты с руководством "Зенита", "Краснодара" и "Спартака". При этом вероятность того, что Миранчук не сменит клубную прописку, сохраняется и остается довольно великой. Но в таком случае "Локомотив" существенно потеряет в стоимости футболиста, чей контракт завершается в конце 2017 года.
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