Клаудио Раньери уволен из "Лестера"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери покинул свой пост, передает пресс-служба клуба.



"Раньери возглавил клуб в июле 2015 года и привёл "Лестер" к величайшему триумфу в 133-летней истории клуба, впервые сделав его чемпионом Англии. Раньери, вне всяких сомнений, самый успешный тренер за всю историю "Лестера".



Тем не менее результаты в нынешнем сезоне чемпионата Англии поставили статус клуба как участника АПЛ под угрозу, и совет директоров с болью признал, что смена тренера необходима в интересах клуба. Совет директоров начал процесс поиска нового тренера и не будет делать никаких дальнейших комментариев до его завершения", - говорится в заявлении.