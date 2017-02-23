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Клаудио Раньери уволен из "Лестера"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери покинул свой пост, передает пресс-служба клуба.

"Раньери возглавил клуб в июле 2015 года и привёл "Лестер" к величайшему триумфу в 133-летней истории клуба, впервые сделав его чемпионом Англии. Раньери, вне всяких сомнений, самый успешный тренер за всю историю "Лестера".

Тем не менее результаты в нынешнем сезоне чемпионата Англии поставили статус клуба как участника АПЛ под угрозу, и совет директоров с болью признал, что смена тренера необходима в интересах клуба. Совет директоров начал процесс поиска нового тренера и не будет делать никаких дальнейших комментариев до его завершения", - говорится в заявлении.
Теги: Раньери Лестер
Вчера, 23:20
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№15 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:40) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Идиоты, команда просто не привыкла играть еще и в ЛЧ, тем-более, что в ней шансы на выход остались, плюс соперники настраиваются иначе, уверен, что они не вылетели бы


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№14 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 00:32) #
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давай к нам ...амбициозные нужны! к тому же пенсия летом отчаливает!...челиец тогда опередит! долго не думай!
Регистрация: 20.03.2016
№13 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 00:16) #
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Болеет за:
ЦСКА
мавр сделал свое дело, мавр может уходить.
Неблагодарные засранцы
Регистрация: 4.04.2008
№12 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 00:05) #
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Рукодство клуба уже " привыкло" к чемпионству ?

Тренер без работы не останется , а вот английской сказке видимо придётся пройти через шип .... сейчас такая чехарда начнётся
Регистрация: 21.09.2015
№11 Написал: Sergey Nasirov (Вчера, 23:40) #
  • +3
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кто там свободен сейчас,!? smile Леонид,ваш выход! воссоединение с мусой! heart_eyes
Регистрация: 12.07.2016
№10 Написал: distemper SPb (Вчера, 23:39) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит1982,
Кому этот неудачник нужен? Лестер это чистая случайность. А так он уже обосрался и с Челси и с Юве и с Ромой и с Интером и с Монако и т.д.
Регистрация: 5.01.2008
№9 Написал: glorvsex (Вчера, 23:37) #
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Зенит1982,
в слабый
Регистрация: 5.02.2017
№8 Написал: vlees (Вчера, 23:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
пздц, тренера чемпиона уволили... и накуя?

Очевидное решение,они один гол забили в 17 году и в след туре уже могут оказаться в зоне вылета,Слуцкий вроде ищет работу в Англии)
Регистрация: 12.01.2017
№7 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Вчера, 23:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Зенит1982
В ЗЕНИТ

Вряд ли пойдет.
Регистрация: 9.11.2010
№6 Написал: Зенит1982 Россия (Вчера, 23:34) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
В ЗЕНИТ
Регистрация: 5.09.2012
№5 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Вчера, 23:34) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
да за одно его чемпионство они должны были его до конца дней в опу целовать!
Регистрация: 10.07.2009
№4 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Вчера, 23:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: xixidok
от любви до ненависти..

А чего, чуть что не так -пшел куда сам не захотел бы.
Регистрация: 9.11.2010
№3 Написал: anonymous (Вчера, 23:30) #
  • +5
  •  (5)

пздц, тренера чемпиона уволили... и накуя?
Регистрация: 8.01.2017
№2 Написал: xixidok Москва (Вчера, 23:28) #
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
от любви до ненависти..
Регистрация: 19.05.2015
№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Вчера, 23:25) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Меняем нашего ЦЫгана на Раньери!


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
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