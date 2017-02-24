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"Бавария" подписала 16-летнего вратаря из "Метца"

"Бавария" заключила долгосрочное соглашение с 16-летним люксембургским хавбеком из "молодежки" "Метца" Райаном Йоханссоном.

"Я очень рад, что со следующего лета смогу играть в "Баварии", - цитирует игрока Luxemburger Wort.

Информация была подтверждена самим футболистом и тренер-селекционер клуба Тимон Паулс подчеркнул, что в лице Йоханссона "Бавария" приобрела очень талантливого футболиста.

Газета.ru
Теги: Бавария
Сегодня, 08:56
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