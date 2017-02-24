"Бавария" подписала 16-летнего вратаря из "Метца"

"Бавария" заключила долгосрочное соглашение с 16-летним люксембургским хавбеком из "молодежки" "Метца" Райаном Йоханссоном."Я очень рад, что со следующего лета смогу играть в "Баварии", - цитирует игрока Luxemburger Wort.Информация была подтверждена самим футболистом и тренер-селекционер клуба Тимон Паулс подчеркнул, что в лице Йоханссона "Бавария" приобрела очень талантливого футболиста.