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Геннадий Орлов: пусть Луческу ответит: "Почему он выпустил нападающего при счете 3:0?"
Телекомментатор Геннадий Орлов раскритиковал главного тренера "Зенита" Мирчу Луческу после матча с "Андерлехтом" (3:1).
"Игра была сделана, счет 3:0. Разминается здоровый парень (защитник Нюйтинк, рост 193 см), видно же, что выпускают высокого. Для чего? Чтобы он головой играл у чужих ворот. Ну так и ты выпусти защитника, укрепи оборону на последних минутах. Хоть Ивановича, хоть Ломбертса, но чтобы головой хорошо сыграл.
Моуринью выпускал пять защитников, когда надо было спасать игру. А Луческу безвольно смотрел: как идет - так и идет. Он не руководил игрой, упустил нить, а надо было выстоять.
Не уверен, что Данни вообще стоило менять, он хорошо бегал. А Луческу его хотел еще на 70-й минуте убрать. Ну разве Мак стоит Данни? Ты выпускаешь Мака, в надежде, что он мяч подержит? Так в футболе не бывает, это не хоккей. В итоге он побежал на фланг, и из-под него подали. Дальше перепасовка головой - и конец. Просто тренер Вейлер выпустил защитника, чтобы тот играл при стандартах. Ну, он и отдал голевой пас.
Пусть нам Луческу ответит: "Почему он выпустил нападающего при счете 3:0, а не укрепил оборону?" О какой красоте можно думать, когда ты ведешь с таким счетом, нужно добиваться результата. Луческу же опытный тренер, должен понимать. Удивительная ошибка", – цитирует Орлова "Матч ТВ".
"Игра была сделана, счет 3:0. Разминается здоровый парень (защитник Нюйтинк, рост 193 см), видно же, что выпускают высокого. Для чего? Чтобы он головой играл у чужих ворот. Ну так и ты выпусти защитника, укрепи оборону на последних минутах. Хоть Ивановича, хоть Ломбертса, но чтобы головой хорошо сыграл.
Моуринью выпускал пять защитников, когда надо было спасать игру. А Луческу безвольно смотрел: как идет - так и идет. Он не руководил игрой, упустил нить, а надо было выстоять.
Не уверен, что Данни вообще стоило менять, он хорошо бегал. А Луческу его хотел еще на 70-й минуте убрать. Ну разве Мак стоит Данни? Ты выпускаешь Мака, в надежде, что он мяч подержит? Так в футболе не бывает, это не хоккей. В итоге он побежал на фланг, и из-под него подали. Дальше перепасовка головой - и конец. Просто тренер Вейлер выпустил защитника, чтобы тот играл при стандартах. Ну, он и отдал голевой пас.
Пусть нам Луческу ответит: "Почему он выпустил нападающего при счете 3:0, а не укрепил оборону?" О какой красоте можно думать, когда ты ведешь с таким счетом, нужно добиваться результата. Луческу же опытный тренер, должен понимать. Удивительная ошибка", – цитирует Орлова "Матч ТВ".
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