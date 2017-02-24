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Геннадий Орлов: пусть Луческу ответит: "Почему он выпустил нападающего при счете 3:0?"

Телекомментатор Геннадий Орлов раскритиковал главного тренера "Зенита" Мирчу Луческу после матча с "Андерлехтом" (3:1).

"Игра была сделана, счет 3:0. Разминается здоровый парень (защитник Нюйтинк, рост 193 см), видно же, что выпускают высокого. Для чего? Чтобы он головой играл у чужих ворот. Ну так и ты выпусти защитника, укрепи оборону на последних минутах. Хоть Ивановича, хоть Ломбертса, но чтобы головой хорошо сыграл.

Моуринью выпускал пять защитников, когда надо было спасать игру. А Луческу безвольно смотрел: как идет - так и идет. Он не руководил игрой, упустил нить, а надо было выстоять.

Не уверен, что Данни вообще стоило менять, он хорошо бегал. А Луческу его хотел еще на 70-й минуте убрать. Ну разве Мак стоит Данни? Ты выпускаешь Мака, в надежде, что он мяч подержит? Так в футболе не бывает, это не хоккей. В итоге он побежал на фланг, и из-под него подали. Дальше перепасовка головой - и конец. Просто тренер Вейлер выпустил защитника, чтобы тот играл при стандартах. Ну, он и отдал голевой пас.

Пусть нам Луческу ответит: "Почему он выпустил нападающего при счете 3:0, а не укрепил оборону?" О какой красоте можно думать, когда ты ведешь с таким счетом, нужно добиваться результата. Луческу же опытный тренер, должен понимать. Удивительная ошибка", – цитирует Орлова "Матч ТВ".
Теги: Луческу Орлов Зенит
Сегодня, 09:59
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16
(4)
№16 Написал: Graf de Boshir Санкт-Петербург (Сегодня, 10:42) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Редкий случай - согласен с каждым словом Орлова. Когда увидел,что меняют Данни,подумал,что ж ты делаешь,тупой румын? Похоже,да уж не просто похоже,а так и есть,что Луческу сознательно гадит команде.
Регистрация: 26.08.2015
№15 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 10:41) #
  • -2
  •  (4)
online

румыну нужны потные негры для результата а негров ему брать не разрешают вот и весь расклад печальный для зины и её болельщиков. Так что чемода вокзал бухарест. Ну а зюба суперкапитан, с почином. Закупайте суровые нитки готовтесь очко зашивать. Ростовы и Краснодары уже встают в очередь.


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Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006
№14 Написал: LHEU (Сегодня, 10:39) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Как же изменила отношение к Зениту его расслабленность и вольность на последней минуте матча,Они подумали : "дело сделано,мы в 1/8,но ни тут то было,секундная расслабленность в обороне перевернула всё с ног на голову и весь труд 90 минут матча,все 3 трудовых гола,выводивших Зенит дальше,все ликования болельщиков, коту под хвост!!! Это вина только самих игроков Зенита,игра идёт 90 минут!!!!
Регистрация: 26.06.2016
№13 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 10:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Это не мое дело конечно,но что зенит будет делать с таким каличеством играков!

Зарплату платить, что
Регистрация: 4.06.2015
№12 Написал: _бояра_ (Сегодня, 10:34) #
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Гене давно пора понять, что он вместе со своей бомжарней плывет по одной канализации. И сколько бы государственных денежек не вкладывали в ущербных, отдачи не будет.
Регистрация: 10.02.2017
№11 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:34) #
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Это не мое дело конечно,но что зенит будет делать с таким каличеством играков!
Регистрация: 27.07.2016
№10 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:29) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
глкпости,пропустили в конце это случай,и Иванович реально мог бы помочь окожись он рядом.
Регистрация: 3.11.2016
№9 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:26) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
старый маразматик злой.
но это лучше,чем Мужчины во дворе с погореловым smiley
Регистрация: 14.12.2011
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:23) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Абсолютно согласен с Геной. Вопросов к Луческу много. И ещё. Оставьте Геннадия комментировать Зенит. Погорелов ещё хуже.

Да нет, думаю, это пустое, чему быть, того не миновать. Если уж суждено пропускать, то никакие Ивановичи не спасут.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 10:21) #
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Игорь Казьмин,дурак
Регистрация: 15.08.2016
№6 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 10:18) #
  • 0
  •  (2)

И это "нейтральный" комментатор? )
Регистрация: 6.10.2009
№5 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 10:16) #
  • -1
  •  (3)

Ивановича вобще забыть надо,а жаль
Регистрация: 15.08.2016
№4 Написал: Русич Асгард (Сегодня, 10:12) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Оба ущербы!
Регистрация: 15.08.2013
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 10:11) #
  • -5
  •  (7)
online

После драки не машут кулаками , Ели бы Орлов был как ЛУЧЕСКО , ОН бы тренировал Зенит, а пока и всегда над Орловым только смеются нормальные болельщики , теперь будет в своих коментах стучатся до Миллера, мол старый ...давайте искать нового...А не пора бы на покой самому Орлову ,большому ЖОПОЛИЗУ ГАЗПРОМА.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:10) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Абсолютно согласен с Геной. Вопросов к Луческу много. И ещё. Оставьте Геннадия комментировать Зенит. Погорелов ещё хуже.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 10:10) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Апосля легко "пихать" тому, у кого не сложилось...
Регистрация: 24.09.2013
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