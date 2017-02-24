Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
Вчера 23:44
Маурисио: теперь нужно бороться за первое место в РФПЛ (17)
Маурисио: теперь нужно бороться за первое место в РФПЛ (17)
Вчера 23:20
Клаудио Раньери уволен из "Лестера" (21)
Клаудио Раньери уволен из "Лестера" (21)
Вчера 22:55
Неудача на последних минутах (14)
Неудача на последних минутах (14)
Вчера 22:50
"Зенит" обыграл "Андерлехт", но вылетел из Лиги Европы (241)
"Зенит" обыграл "Андерлехт", но вылетел из Лиги Европы (241)
Вчера 22:33
В Китае готовы платить Бакке 12 млн евро в год
В Китае готовы платить Бакке 12 млн евро в год
Вчера 22:14
Марко Верратти не покинет "ПСЖ"
Марко Верратти не покинет "ПСЖ"
Вчера 22:12
Славен Билич: Руни - одна из легенд Премьер-лиги
Славен Билич: Руни - одна из легенд Премьер-лиги
Вчера 21:57
"Спарта" - "Ростов": стали известны стартовые составы (3)
"Спарта" - "Ростов": стали известны стартовые составы (3)
Вчера 21:52
Соломон Кверквелия официально перешел в "Локомотив" (2)
Соломон Кверквелия официально перешел в "Локомотив" (2)
Вчера 21:26
Франк де Бур: я бы хотел поработать в Англии
Франк де Бур: я бы хотел поработать в Англии
Вчера 21:12
"Рейнджерс" может возглавить Шота Арвеладзе
"Рейнджерс" может возглавить Шота Арвеладзе
Вчера 21:03
Нивалдо перешёл в "Гомель"
Нивалдо перешёл в "Гомель"
СМИ: руководство "Барселоны" испытывает трудности с продлением контракта с Лионелем Месси
Боссам "Барселоны" будет непросто договориться с форвардом Лионелем Месси о продлении его соглашения, сообщает AS.
"Пролонгация соглашения Месси - более сложная задача и более долгая процедура, чем думают многие", - признался один из представителей руководства каталонцев.
Ранее отец отец игрока аргентинской сборной Хорхе Месси посетил Испанию, чтобы провести переговоры о продлении контракта, однако стороны не пришли к соглашению.
Газета.ru
"Пролонгация соглашения Месси - более сложная задача и более долгая процедура, чем думают многие", - признался один из представителей руководства каталонцев.
Ранее отец отец игрока аргентинской сборной Хорхе Месси посетил Испанию, чтобы провести переговоры о продлении контракта, однако стороны не пришли к соглашению.
Газета.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.