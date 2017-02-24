СМИ: руководство "Барселоны" испытывает трудности с продлением контракта с Лионелем Месси

Боссам "Барселоны" будет непросто договориться с форвардом Лионелем Месси о продлении его соглашения, сообщает AS."Пролонгация соглашения Месси - более сложная задача и более долгая процедура, чем думают многие", - признался один из представителей руководства каталонцев.Ранее отец отец игрока аргентинской сборной Хорхе Месси посетил Испанию, чтобы провести переговоры о продлении контракта, однако стороны не пришли к соглашению.