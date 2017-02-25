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"Спартак" и "Зенит" не пробились в полуфинал Кубка РФПЛ по киберфутболу

На проходящем в Уфе Кубке РФПЛ по киберфутболу стали известны игроки, прошедшие в полуфинал турнира.

В четвертьфинальных матчах представляющий "Спартак" Kefir уступил армейцу Timon'у, а представитель "Локомотива" Klenoff уверенно переиграл киберфутболиста "Зенита" с никнеймом SHD.

Два других полуфиналиста - Ufenok77 ("Уфа") и Aruhito ("Оренбург").

Четвертьфинальные поединки, согласно регламенту турнира, проходили до двух побед. Видеозапись игр можно посмотреть здесь.

Стоит отметить, что анализировать игры помогал спортивный комментатор и телеведущий Кирилл Набутов, а непосредственно в Уфу на игровую площадку прибыл с делегацией "Зенита" телекомментатор Геннадий Орлов.

Полуфинальные и финальный матчи Кубка РФПЛ состоится завтра, 25 февраля. Начало трансляций - в 10:00 мск. За развитием событий можно следить на сайте киберфутбол.рф

Теги: Спартак Зенит ЦСКА Локомотив
Сегодня, 19:23
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№6 Написал: vlees (Сегодня, 19:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
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странно что за локо играет вот этот чувак
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 19:46) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как говорится - "Если шахматы - это спорт, то Онанизм - тяжелая атлетика". То же самое и этот "Футбол"


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:39) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gor68
Очень своеобразно - в заглавии сказано. кто не пробился в полуфинал, но ни слова о том, кто пробился. wink

да и так понятно кто пробился-у кого больше всего задротов,киберболельщиков.у тех кто не прошел бролелы на стадион ходят


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:31) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gor68
Очень своеобразно - в заглавии сказано. кто не пробился в полуфинал, но ни слова о том, кто пробился.

Кто интересен в первую очередь о том и пишут
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 19:27) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Очень своеобразно - в заглавии сказано. кто не пробился в полуфинал, но ни слова о том, кто пробился. wink
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:25) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
Ща выйдет толстожопый Санчо и будет всех убеждать, насколько крут ЦКГ по отношению к Спартаку.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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