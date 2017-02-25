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"Спартак" и "Зенит" не пробились в полуфинал Кубка РФПЛ по киберфутболу
На проходящем в Уфе Кубке РФПЛ по киберфутболу стали известны игроки, прошедшие в полуфинал турнира.
В четвертьфинальных матчах представляющий "Спартак" Kefir уступил армейцу Timon'у, а представитель "Локомотива" Klenoff уверенно переиграл киберфутболиста "Зенита" с никнеймом SHD.
Два других полуфиналиста - Ufenok77 ("Уфа") и Aruhito ("Оренбург").
Четвертьфинальные поединки, согласно регламенту турнира, проходили до двух побед. Видеозапись игр можно посмотреть здесь.
Стоит отметить, что анализировать игры помогал спортивный комментатор и телеведущий Кирилл Набутов, а непосредственно в Уфу на игровую площадку прибыл с делегацией "Зенита" телекомментатор Геннадий Орлов.
Полуфинальные и финальный матчи Кубка РФПЛ состоится завтра, 25 февраля. Начало трансляций - в 10:00 мск. За развитием событий можно следить на сайте киберфутбол.рф
В четвертьфинальных матчах представляющий "Спартак" Kefir уступил армейцу Timon'у, а представитель "Локомотива" Klenoff уверенно переиграл киберфутболиста "Зенита" с никнеймом SHD.
Два других полуфиналиста - Ufenok77 ("Уфа") и Aruhito ("Оренбург").
Четвертьфинальные поединки, согласно регламенту турнира, проходили до двух побед. Видеозапись игр можно посмотреть здесь.
Стоит отметить, что анализировать игры помогал спортивный комментатор и телеведущий Кирилл Набутов, а непосредственно в Уфу на игровую площадку прибыл с делегацией "Зенита" телекомментатор Геннадий Орлов.
Полуфинальные и финальный матчи Кубка РФПЛ состоится завтра, 25 февраля. Начало трансляций - в 10:00 мск. За развитием событий можно следить на сайте киберфутбол.рф
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