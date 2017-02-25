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"Гамбург" пропустил 44 гола в последних 7 матчах "Альянц-Арене"

"Гамбург" после поражения от "Баварии" со счетом 0:8 продлил серию поражений на "Альянц-Арене" до семи матчей.

Начиная с 11 марта 2011 года, между командами в мюнхенских матчах Бундеслиги были зафиксированы такие результаты: 6:0, 5:0, 9:2, 3:1, 8:0, 5:0, 8:0.

Таким образом, "Гамбург" за 7 матчей пропустил от "Баварии" 44 гола.
Теги: Гамбург Бавария
Сегодня, 20:38
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:41) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Гамбург может. blush


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
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