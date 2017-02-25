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"Гамбург" пропустил 44 гола в последних 7 матчах "Альянц-Арене"
"Гамбург" после поражения от "Баварии" со счетом 0:8 продлил серию поражений на "Альянц-Арене" до семи матчей.
Начиная с 11 марта 2011 года, между командами в мюнхенских матчах Бундеслиги были зафиксированы такие результаты: 6:0, 5:0, 9:2, 3:1, 8:0, 5:0, 8:0.
Таким образом, "Гамбург" за 7 матчей пропустил от "Баварии" 44 гола.
Начиная с 11 марта 2011 года, между командами в мюнхенских матчах Бундеслиги были зафиксированы такие результаты: 6:0, 5:0, 9:2, 3:1, 8:0, 5:0, 8:0.
Таким образом, "Гамбург" за 7 матчей пропустил от "Баварии" 44 гола.
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