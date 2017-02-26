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Карло Анчелотти: попросил игроков, что по случаю своего юбилея хочу увидеть хорошую игру

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти прокомментировал разгромную победу своей команды в матче против "Гамбурга" (8:0).

"Отличный день, отличный матч. Мы играли хорошо и с правильным настроем. Перед матчем я сказал своим игрокам, что по случаю своего юбилея хотел бы увидеть хорошую игру. Я не ожидал, что все получится так хорошо. Я очень счастлив и хотел бы пожелать в следующем матче такой же настрой и заряд на игру", - цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.
Теги: Анчелотти Бавария Гамбург
Сегодня, 08:44
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