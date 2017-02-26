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Главный тренер "Гамбурга": проигрывать таким образом очень неприятно
Главный тренер "Гамбурга" Маркус Гисдоль прокомментировал поражение своей команды в матче против "Баварии" (0:8) в 22-м туре чемпионата Германии.
"Проигрывать таким образом очень неприятно. Хотя в какой-то момент нам удалось проявить себя как достойного соперника. "Бавария" сегодня играла очень хорошо, а мы нет. Сегодня мы действовали слишком робко, и соперник этим отлично воспользовался", - цитирует Гисдоля официальный сайт мюнхенцев.
"Проигрывать таким образом очень неприятно. Хотя в какой-то момент нам удалось проявить себя как достойного соперника. "Бавария" сегодня играла очень хорошо, а мы нет. Сегодня мы действовали слишком робко, и соперник этим отлично воспользовался", - цитирует Гисдоля официальный сайт мюнхенцев.
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