Главный тренер "Гамбурга": проигрывать таким образом очень неприятно

Главный тренер "Гамбурга" Маркус Гисдоль прокомментировал поражение своей команды в матче против "Баварии" (0:8) в 22-м туре чемпионата Германии.



"Проигрывать таким образом очень неприятно. Хотя в какой-то момент нам удалось проявить себя как достойного соперника. "Бавария" сегодня играла очень хорошо, а мы нет. Сегодня мы действовали слишком робко, и соперник этим отлично воспользовался", - цитирует Гисдоля официальный сайт мюнхенцев.