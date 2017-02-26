Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Главный тренер "Гамбурга": проигрывать таким образом очень неприятно

Главный тренер "Гамбурга" Маркус Гисдоль прокомментировал поражение своей команды в матче против "Баварии" (0:8) в 22-м туре чемпионата Германии.

"Проигрывать таким образом очень неприятно. Хотя в какой-то момент нам удалось проявить себя как достойного соперника. "Бавария" сегодня играла очень хорошо, а мы нет. Сегодня мы действовали слишком робко, и соперник этим отлично воспользовался", - цитирует Гисдоля официальный сайт мюнхенцев.
Теги: Гамбург Бавария
Сегодня, 11:10
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.