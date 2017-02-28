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Карло Анчелотти: я отношусь к "Шальке" с большим уважением
Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка Германии с "Шальке",
"В данный момент я очень доволен командой. Мы играем с очень хорошим настроем. Без этого настроя мы не смогли бы показать лучшее, на что способны. Я отношусь к "Шальке" с большим уважением. Несколько недель назад они провели очень хороший матч против нас. У нас были определенные проблемы. Думаю, что они будут играть по той же схеме, что и в прошлом матче. Они будут обороняться большими силами и играть на контратаках", - цитирует Анчелотти официальный сайт "Баварии".
"В данный момент я очень доволен командой. Мы играем с очень хорошим настроем. Без этого настроя мы не смогли бы показать лучшее, на что способны. Я отношусь к "Шальке" с большим уважением. Несколько недель назад они провели очень хороший матч против нас. У нас были определенные проблемы. Думаю, что они будут играть по той же схеме, что и в прошлом матче. Они будут обороняться большими силами и играть на контратаках", - цитирует Анчелотти официальный сайт "Баварии".
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