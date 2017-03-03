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Дмитрий Комбаров: я бы последние $100 поставил на Нурмагомедова

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал, что с нетерпением ждет поединка по смешанным единоборствам между Хабибом Нурмагомедовым и Коннором Макгрегором.

"Хабиб давно заслужил настоящую битву за пояс. Главное, сила духа у него другая. Не сдастся ни при каких обстоятельствах. В борьбе он намного сильнее Коннора. Я бы последние $100 поставил на Нурмагомедова", - цитирует Комбарова "СЭ".
Теги: Комбаров Д.
Сегодня, 11:52
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(1)
№5 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Конор тоже зверь,с нетерпением жду этого боя..
Регистрация: 3.11.2016
№4 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дима,я чёта не понял,ты чо последние деньги просадил???Наверное когда брал в аренду львёнка???
Регистрация: 2.04.2012
№3 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 12:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну теперь дождись когда 100 $ ,будут последними
Регистрация: 30.11.2015
№2 Написал: serzhsidorov95 (Сегодня, 12:28) #
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Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://shot.ga/686769
Регистрация: 3.03.2017
№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 12:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
а мне не нравится его стиль
одно бросание в ноги и борьба
Регистрация: 24.11.2008
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