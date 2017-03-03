Петер Штегер: наша цель - продолжить беспроигрышную домашнюю серию

Главный тренер "Кельна" Петер Штёгер поделился ожиданиями от матча чемпионата Германии с "Баварией".



"Мы рады предстоящему матчу. Без сомнений это настоящий вызов для нас, но мы знаем о колоссальной поддержке нашего стадиона. Наша цель - продолжить беспроигрышную домашнюю серию. Мы постараемся воспользоваться имеющимися возможностями, чтобы что-то заработать на этой игре", - цитирует Штёгера официальный сайт мюнхенцев.