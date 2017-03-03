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21:05
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
19:53
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
17:10
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
15:52
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
15:01
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (29)
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (29)
"Ростов" забил "Томи" шесть голов, Бухаров и Азмун оформили по дублю
В матче 18-го тура чемпионата России "Томь" потерпела крупное поражение от "Ростова".
Чемпионат России
18 тур
"Томь" - "Ростов" 0:6
Голы: Бухаров, 19, 45+1, Девич, 69, Ерохин, 78, Азмун, 80, 90
"Томь": Мелихов, Осипов, Митерев (Карымов, 63), Букачёв, Попов, Чуперка, Пугин, Сасин, Соболев, Гвинейский (Большунов, 76), Голышев.
"Ростов": Медведев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Калачёв, Гацкан (Препелицэ, 79), Нобоа (Могилевец, 60), Ерохин, Азмун, Бухаров (Девич, 61).
Чемпионат России
18 тур
"Томь" - "Ростов" 0:6
Голы: Бухаров, 19, 45+1, Девич, 69, Ерохин, 78, Азмун, 80, 90
"Томь": Мелихов, Осипов, Митерев (Карымов, 63), Букачёв, Попов, Чуперка, Пугин, Сасин, Соболев, Гвинейский (Большунов, 76), Голышев.
"Ростов": Медведев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Калачёв, Гацкан (Препелицэ, 79), Нобоа (Могилевец, 60), Ерохин, Азмун, Бухаров (Девич, 61).
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