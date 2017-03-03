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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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"Ростов" забил "Томи" шесть голов, Бухаров и Азмун оформили по дублю

В матче 18-го тура чемпионата России "Томь" потерпела крупное поражение от "Ростова".

Чемпионат России

18 тур

"Томь" - "Ростов" 0:6

Голы: Бухаров, 19, 45+1, Девич, 69, Ерохин, 78, Азмун, 80, 90

"Томь": Мелихов, Осипов, Митерев (Карымов, 63), Букачёв, Попов, Чуперка, Пугин, Сасин, Соболев, Гвинейский (Большунов, 76), Голышев.

"Ростов": Медведев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Калачёв, Гацкан (Препелицэ, 79), Нобоа (Могилевец, 60), Ерохин, Азмун, Бухаров (Девич, 61).
Теги: Томь Ростов
Сегодня, 20:53
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28
(4)
№28 Написал: tuner (Сегодня, 21:53) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Миша Люберцы
Накуй мы тогда играли в Самаре на огороде

От успехов "Ростова" и "Краснодара" теперь зависит, будет ли играть в еврокубках пятая команда нашего чемпионата, а где гарантия, что "Спартак" не станет пятым? Чего с ним только не случалось в последние годы! Так что всем лучше заткнуться. Не ищите приключений на своё первое место.

Цитата: капля никотина
Знаете какой?

Догадываюсь.
Регистрация: 29.08.2015
№27 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:47) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: tuner
."Возможно, "Томь" ещё оживёт.

Я даже знаю к какому матчу. Вполне возможно что только на один матч. Знаете какой?
Регистрация: 3.03.2007
№26 Написал: vlees (Сегодня, 21:36) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Цитата: vlees
Ебанутый чемпионат,лучше бы расписали всем по 3 очка,сколько кони отгрузят 10,15?



КРАСНОДАР точно 5 ну как всегда!!

Не пиши мне недоразвитый
Регистрация: 12.01.2017
№25 Написал: tuner (Сегодня, 21:36) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Спасибо "Томи" за согласие на перенос матча. Они поберегли наших мужиков перед ответственной игрой. Прям как в молитве:"...на руках возьмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою..."Возможно, "Томь" ещё оживёт. Когда есть добрая воля, то и успех будет.
Регистрация: 29.08.2015
№24 Написал: soloz Россия (Сегодня, 21:35) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
Ебанутый чемпионат,лучше бы расписали всем по 3 очка,сколько кони отгрузят 10,15?



КРАСНОДАР точно 5 ну как всегда!!
Регистрация: 14.12.2016
№23 Написал: vlees (Сегодня, 21:26) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ебанутый чемпионат,лучше бы расписали всем по 3 очка,сколько кони отгрузят 10,15?
Регистрация: 12.01.2017
№22 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 21:25) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Manowar
Цитата: Миша Люберцы
..Мы играем в минус 15 и нам никто ничего не переносят, а почему Ростов играет гостевую игру у себя ! ?..


В Томи ясно сказали , что поле отвратительное .А зависть это плохо ! smirk Тем более , что не один Спартак при " - 15 " играет . В РФПЛ это случается со всеми периодически !

А у нас поле в Томи, оно же каток. для игры в хоккей, было лучше? Это не зависть , а абсурд ! Накуй мы тогда играли в Самаре на огороде , у нас поле было в порядке и не при.пали бы, а выиграли... Не надо игру в футбол, превращать в спектакль !...
Регистрация: 10.01.2014
№21 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 21:17) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Миша Люберцы
..Мы играем в минус 15 и нам никто ничего не переносят, а почему Ростов играет гостевую игру у себя ! ?..


В Томи ясно сказали , что поле отвратительное .А зависть это плохо ! smirk Тем более , что не один Спартак при " - 15 " играет . В РФПЛ это случается со всеми периодически !
Регистрация: 23.09.2016
№20 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:11) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Им бы чуток газа. Местного, родного... Воспряли бы. Ожили.

Но нет!!! Питерский идол требует все новой крови!!! Все туда!!

Им бы чутка нефти. Местной, родной, до которой еще не дотянулись жадные загребущие воровские руки Алекперова и Федуна.
Но главная проблема Томи впрочем не отсутствие денег, а отсутствие чести и совести у ее руководства.
Регистрация: 19.03.2010
№19 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 21:10) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lacan
Так бы приделать команду Моуриньо 9 марта! Удачи Ростову и Бекиевичу!

Как бы Ростов, самих не приделали с таким счётом ! Одно дело, перенести гостевую игру к себе в огород и напихать молодёжки Томи и, другое играть против Ибры с Погба !...Мы играем в минус 15 и нам никто ничего не переносят, а почему Ростов играет гостевую игру у себя ! ?..Или помогают Томи с заработной платой?...Денег на зарплату нет, а на перелёт в Ростов - находят? ...
Регистрация: 10.01.2014
№18 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:08) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Що это было Избиение Младенцев видимо Томи нужно собирать чемодан в ФНЛ. А вот Ростову С красными быками будет очень тяжело там нужна Физика и бегать как подкошенные все 90 минут .
Регистрация: 18.03.2012
№17 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 21:08) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Им бы чуток газа. Местного, родного... Воспряли бы. Ожили.

Но нет!!! Питерский идол требует все новой крови!!! Все туда!!!


Михаил, ну ведь дали 200 лямов. Не умеют, видно, они газ-то добывать сами))). Жаль Томь, почему-то.
Регистрация: 9.11.2010
№16 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:07) #
  • +4
  •  (8)

Цитата: vlees
будем соревноваться кто больше забьет молодежке томи

Это пародия в чемпионате, постоянно выходит в РФПЛ и потом заканчиваются деньги, раньше бежали к Путину, но сколько можно вытаскивать?!
Сидели бы в ФНЛ..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№15 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 21:06) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: tuner
Удачи, парни! А мы идём на запад.

В перёд ! На Манчестер !
Хотя это - земля и небо .
Регистрация: 23.09.2016
№14 Написал: Бриг (Сегодня, 21:05) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Томь видимо, уже ничто не спасет от вылета в ФНЛ, остается только наигрывать состав..Ростову так бы с МЮ сыграть, голы забитые головой очень понравились..
Регистрация: 21.11.2016
№13 Написал: Lacan (Сегодня, 21:02) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Динамо» М
Так бы приделать команду Моуриньо 9 марта! Удачи Ростову и Бекиевичу!
Регистрация: 27.09.2011
№12 Написал: vlees (Сегодня, 21:02) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
очень интересный футбол,весной будем соревноваться кто больше забьет молодежке томи
Регистрация: 12.01.2017
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:01) #
  • -4
  •  (8)

Цитата: капля никотина
Но нет!!! Питерский идол требует все новой крови!!! Все туда!!!

кот мягко полжил учителю лапу на плечо.Учитель улыбнулся-Сука.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№10 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:00) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: SPV
Томь всем подарит по три очка, ничего удивительного. Разгромы будут и по круче


Жуть. ))
Регистрация: 6.10.2009
№9 Написал: tuner (Сегодня, 20:59) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: SPV
Разгромы будут и по круче




Удачи, парни! А мы идём на запад.
Регистрация: 29.08.2015
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:59) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Не такой спарринг-партнер был нужен перед МЮ,ну да разминка зато получилась знатная.
Регистрация: 20.03.2014
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:58) #
  • +4
  •  (12)

Им бы чуток газа. Местного, родного... Воспряли бы. Ожили.

Но нет!!! Питерский идол требует все новой крови!!! Все туда!!!
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 20:57) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Пора эту несчастную Томь расформировать.

Не не надо, команды будут улучшать свою разницу забитых и пропущенных.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:56) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Томь всем подарит по три очка, ничего удивительного. Разгромы будут и по круче
Регистрация: 2.02.2012
№4 Написал: LHEU (Сегодня, 20:56) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Беееееердыыыыыеееееееееев!!!!
!!!!!!!!!
Регистрация: 26.06.2016
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:55) #
  • -2
  •  (12)

Пора эту несчастную Томь расформировать.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 20:54) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Страшно однако...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 20:54) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Сильно!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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